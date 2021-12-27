Кейн – неприкасаемый игрок для Конте (Фабрицио Романо)

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте имеет очень хорошие отношения с форвардом Гарри Кейном.
После прихода в лондонский клуб специалист сообщил игроку, что считает его центральной и неприкосновенной фигурой в проекте.
Это одна из причин, почему руководство «Тоттенхэма» хотело пригласить именно итальянца.
- В текущем сезоне Кейн забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- «Тоттенхэм» идет на 5-м месте в АПЛ.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо