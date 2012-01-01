Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Кейн – неприкасаемый игрок для Конте (Фабрицио Романо)

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте имеет очень хорошие отношения с форвардом Гарри Кейном.

    После прихода в лондонский клуб специалист сообщил игроку, что считает его центральной и неприкосновенной фигурой в проекте.

    Это одна из причин, почему руководство «Тоттенхэма» хотело пригласить именно итальянца.

    • В текущем сезоне Кейн забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • «Тоттенхэм» идет на 5-м месте в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8999

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Ничего удивительного.
      Именно так и надо относится к любимцу публике и легенде клуба.
      Конте прекрасно понимает , что именно вокруг таких игроков , лидеров на поле и в раздевалке , строится команда.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92428
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68381
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru