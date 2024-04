Футболистка «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина перешла в «Челси».

20-летняя россиянка подписала контракт с лондонским клубом до 2024 года.

We’re delighted to announce the signing of Alsu Abdullina!The @TeamRussia left back will join the Blues for the second half of the 2021/22 season. #AlsuChelsea2024