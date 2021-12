Фурухаси из «Селтика» – автор лучшего гола группового этапа Лиги Европы

УЕФА через голосование болельщиков определил лучший гол группового этапа Лиги Европы. Его автор – Киого Фурухаси из «Селтика».

Речь идет о мяче японца в ворота «Ференцвароша».

The assist, the finishKyogo Furuhashi wins Goal of the Group Stage @Heineken #UELGOTGS #UEL pic.twitter.com/mlBq3leD65