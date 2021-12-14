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  • ⚽ Завершился 18-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Динамо», «Сочи» разгромил «Спартак», ЦСКА и «Локо» победили

⚽ Завершился 18-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Динамо», «Сочи» разгромил «Спартак», ЦСКА и «Локо» победили

14 декабря 2021, 00:55
12

Россия. РПЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)

Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 1:1 – Скопинцев, 72.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Химки – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Коновалов, 19 (с пенальти); 2:0 – Тимофеев, 45+4 (с пенальти); 3:0 – Конате, 50 (с пенальти); 4:0 – Конате, 65; 4:1 – Трошечкин, 67.

Краснодар – Нижний Новгород – 0:0

Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Марадишвили, 71; 2:0 – Керк, 74.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Спартак (Москва) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 2:0 – Попов, 89; 3:0 – Юсупов, 90+6 (с пенальти).

Удаление: Нобоа, 66 – Кофрие, 90+5.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи Динамо ЦСКА Ростов Химки Краснодар Ахмат Урал Уфа Арсенал Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (12)
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vladimir-7
1639222985
Все команды, находящиеся со второго места в таблице чемпионата по Рубин, не проиграют, кроме одной.
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vladimir-7
1639246147
Команду и болельщиков ЦСКА поздравляю с победой. ЦВБП!!!
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Вомбат
1639255392
Рубину пора в ФНЛ.
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alex1951
1639289051
Сегодня ,Зениту предоставляется уникальная возможность ,спустится с Олимпа... Динамо же, доверяется сей факт реализовать,под одобрительный гул адекватных болел всея Руси....))))
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Январь 59
1639300129
Зениту после игры в ЛЧ будет трудновато. Тем более на морозе. Это не на Баклан-арене играть, а в Москве, а стадионы без крыши. Динамики на волне последних побед могут дать приличный бой. Жаль не получится посмотреть игру. А вечером буду болеть за Быков. Надеюсь Краснодар победит и вновь поднимется на 3 место.
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serppion
1639387014
Спартак, даже если победит Сочи, всё равно его не догонит. Потому как нынче по игре Сочи смотрится, а Спартачок только мучается.
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sobaka120982
1639396201
Сегодня погодка класс , грех не сходить на матч! Болеем за Сочи
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vladimir-7
1639397743
Хорошо, что для Сочи, этот матч не последний.
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