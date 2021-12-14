⚽ Завершился 18-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Динамо», «Сочи» разгромил «Спартак», ЦСКА и «Локо» победили

Россия. РПЛ. 18-й тур
Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)
Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 1:1 – Скопинцев, 72.
Ахмат (Грозный) – Химки – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Коновалов, 19 (с пенальти); 2:0 – Тимофеев, 45+4 (с пенальти); 3:0 – Конате, 50 (с пенальти); 4:0 – Конате, 65; 4:1 – Трошечкин, 67.
Краснодар – Нижний Новгород – 0:0
Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Марадишвили, 71; 2:0 – Керк, 74.
Сочи – Спартак (Москва) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 2:0 – Попов, 89; 3:0 – Юсупов, 90+6 (с пенальти).
Удаление: Нобоа, 66 – Кофрие, 90+5.