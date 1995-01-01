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    ⚽ Завершился 18-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Динамо», «Сочи» разгромил «Спартак», ЦСКА и «Локо» победили

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 62; 2:0 – Пиняев, 85.

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:4 (1:4)

    Голы: 0:1 – Гаджимурадов, 3; 0:2 – Адамов, 6; 1:2 – Полоз, 19 (с пенальти); 1:3 – Гаджимурадов, 39; 1:4 – Бикфалви, 43.

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 1:1 – Скопинцев, 72.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Химки – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коновалов, 19 (с пенальти); 2:0 – Тимофеев, 45+4 (с пенальти); 3:0 – Конате, 50 (с пенальти); 4:0 – Конате, 65; 4:1 – Трошечкин, 67.

    Краснодар – Нижний Новгород – 0:0

    Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марадишвили, 71; 2:0 – Керк, 74.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Спартак (Москва) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 2:0 – Попов, 89; 3:0 – Юсупов, 90+6 (с пенальти).

    Удаление: Нобоа, 66 – Кофрие, 90+5.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +23326

      vladimir-7 11 часов назад

      Хорошо, что для Сочи, этот матч не последний.

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      Рейтинг: +3852

      sobaka120982 11 часов назад

      Сегодня погодка класс , грех не сходить на матч! Болеем за Сочи

      1
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      Рейтинг: +3645

      serppion 14 часов назад

      Спартак, даже если победит Сочи, всё равно его не догонит. Потому как нынче по игре Сочи смотрится, а Спартачок только мучается.

      1
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      Рейтинг: +12266

      Cleaner > serppion 13 часов назад

      Сочи смотрится? Хорошо смотрится или плохо? По мне так одну игру хорошо смотрится, а две - плохо смотрится. Имхо, Спартак сегодня хорошенько отмучает Сочей и победит 3:0.

      0
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      Рейтинг: +23326

      vladimir-7 > Cleaner 11 часов назад

      О победе сомневаюсь, скорее ничья.

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      Рейтинг: +4005

      neim > Cleaner 6 часов назад

      Фантазёр ! Скорее наоборот, Сочи победит.

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      Рейтинг: +12266

      Cleaner > neim 3 часа назад

      Но СЧЕТ то я предсказал верно!!! Качнулось что то в игре в не ту сторону...)))

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      Рейтинг: +2100

      Январь 59 12 декабря, 12:08

      Зениту после игры в ЛЧ будет трудновато. Тем более на морозе. Это не на Баклан-арене играть, а в Москве, а стадионы без крыши. Динамики на волне последних побед могут дать приличный бой. Жаль не получится посмотреть игру. А вечером буду болеть за Быков. Надеюсь Краснодар победит и вновь поднимется на 3 место.

      0
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      Рейтинг: +12266

      Cleaner > Январь 59 14 часов назад

      За Быков, пока там тренером Гончаренко, можно больше НЕ БОЛЕТЬ!

      1
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      Рейтинг: +10358

      alex1951 12 декабря, 09:04

      Сегодня ,Зениту предоставляется уникальная возможность ,спустится с Олимпа...
      Динамо же, доверяется сей факт реализовать,под одобрительный гул адекватных болел всея Руси....))))

      3
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      Рейтинг: +6078

      mamba9090909 > alex1951 12 декабря, 10:15

      Спускаться, потом опять подниматься - зачем лишние трудности. Мы уж посидим на месте, меньше хлопот.)))

      4
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      Рейтинг: +12266

      Cleaner > alex1951 14 часов назад

      Динамо - команда без мастерства. Теперь ей дорога вниз! Предполагаю весной для Динамо крутое пике. На СЕДЬМОЕ место по итогам сезона. Сейчас это реальный уровень команды.

      0
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      Рейтинг: +10750

      Вомбат 11 декабря, 23:43

      Рубину пора в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +23326

      vladimir-7 11 декабря, 21:09

      Команду и болельщиков ЦСКА поздравляю с победой. ЦВБП!!!

      1
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      Рейтинг: -125

      diamondfan 11 декабря, 20:00

      Рубин - это пипец!

      0
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      Рейтинг: +23326

      vladimir-7 11 декабря, 14:43

      Все команды, находящиеся со второго места в таблице чемпионата по Рубин, не проиграют, кроме одной.

      0
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      Рейтинг: +23326

      vladimir-7 > тарасятник 11 декабря, 16:50

      До понедельника, ни-ни.

      1
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      Рейтинг: +23326

      vladimir-7 > vladimir-7 15 часов назад

      Наступил понедельник и моё утверждение правильное.

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