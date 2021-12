Игнатов после матча с «Легией» встретился с больным ребенком и пообещал помочь с лечением

Полузащитнику «Спартака» Михаилу Игнатову после заключительного матча группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0) организовали встречу с четырехлетним Даниэлем Кох-Гижицки. У него проблемы с опорно-двигательным аппаратом: нет костей предплечья и двух пальцев.

Сейчас собирают деньги на лечение для мальчика. Игнатов подарил ему майку и обещал помочь с лечением.

After the game, Mikhail Ignatov met with 4 year old Daniel, gave him his shirt and pledged to help with his treatment.You can learn more about Daniel and help him out here: https://t.co/wBdjzm00r7IG @/pomoc_dla_danielka pic.twitter.com/tTTYARIE1S