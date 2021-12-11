Игнатов после матча с «Легией» встретился с больным ребенком и пообещал помочь с лечением

Полузащитнику «Спартака» Михаилу Игнатову после заключительного матча группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0) организовали встречу с четырехлетним Даниэлем Кох-Гижицки. У него проблемы с опорно-двигательным аппаратом: нет костей предплечья и двух пальцев.

Сейчас собирают деньги на лечение для мальчика. Игнатов подарил ему майку и обещал помочь с лечением.

На лечение Даниэля требуется более 6 миллионов рублей (более 370 тысяч злотых).

Уже собрано 40 процентов от суммы.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Игнатов зарабатывает в «Спартаке» 1,5 миллиона рублей в месяц.