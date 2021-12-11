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  • Игнатов после матча с «Легией» встретился с больным ребенком и пообещал помочь с лечением

Игнатов после матча с «Легией» встретился с больным ребенком и пообещал помочь с лечением

11 декабря 2021, 00:09
3

Полузащитнику «Спартака» Михаилу Игнатову после заключительного матча группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0) организовали встречу с четырехлетним Даниэлем Кох-Гижицки. У него проблемы с опорно-двигательным аппаратом: нет костей предплечья и двух пальцев.

Сейчас собирают деньги на лечение для мальчика. Игнатов подарил ему майку и обещал помочь с лечением.

  • На лечение Даниэля требуется более 6 миллионов рублей (более 370 тысяч злотых).
  • Уже собрано 40 процентов от суммы.
  • По информации инсайдера Ивана Карпова, Игнатов зарабатывает в «Спартаке» 1,5 миллиона рублей в месяц.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Легия Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (3)
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whitenigger24
1639185692
(более 370 тысяч злотых). У вас кто пишет новости? Возьмите меня, дорого, но без косяков ))))
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oyabun
1639198211
Акция достойная уважения. Но невольно возникает вопрос - разве в России родной нет больных детей, нуждающихся в помощи?
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Томик
1639228989
Не помнят они добра.
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