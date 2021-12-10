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  • Гринвуд – автор гола недели в Лиге чемпионов; Оздоев – на четвертом месте

Гринвуд – автор гола недели в Лиге чемпионов; Оздоев – на четвертом месте

10 декабря 2021, 19:55
3

УЕФА определил лучший гол шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его автором стал форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.

Он забил на девятой минуте матча против «Янг Бойз» (1:1).

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев занял в номинации четвертое место. Он принес ничью в матче с «Челси» (3:3).

  • «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф с 1-го места.
  • 20-летний Гринвуд стоит 50 миллионов евро.
  • Это его единственный гол в сезоне Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Янг Бойз Зенит Оздоев Магомед Гринвуд Мэйсон
Комментарии (3)
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Челнинец
1639162282
У Асенсио больше понравился, ему бы 1 место отдал бы!
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x-x-x-x-x
1639170871
Гол Асенсио лучще всех, второй Оздоева а дальше Гринвуд и Мбаппе.
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ItalianFootball
1639205929
От Души, другу Оздоеву!!! Вытащил мертвых нас на первое место.
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