Гринвуд – автор гола недели в Лиге чемпионов; Оздоев – на четвертом месте

УЕФА определил лучший гол шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его автором стал форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.
Он забил на девятой минуте матча против «Янг Бойз» (1:1).
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев занял в номинации четвертое место. Он принес ничью в матче с «Челси» (3:3).
- «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф с 1-го места.
- 20-летний Гринвуд стоит 50 миллионов евро.
- Это его единственный гол в сезоне Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер УЕФА