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    Гринвуд – автор гола недели в Лиге чемпионов; Оздоев – на четвертом месте

    УЕФА определил лучший гол шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его автором стал форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.

    Он забил на девятой минуте матча против «Янг Бойз» (1:1).

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев занял в номинации четвертое место. Он принес ничью в матче с «Челси» (3:3).

    • «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф с 1-го места.
    • 20-летний Гринвуд стоит 50 миллионов евро.
    • Это его единственный гол в сезоне Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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