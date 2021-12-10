Гринвуд – автор гола недели в Лиге чемпионов; Оздоев – на четвертом месте

УЕФА определил лучший гол шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его автором стал форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.

Он забил на девятой минуте матча против «Янг Бойз» (1:1).

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев занял в номинации четвертое место. Он принес ничью в матче с «Челси» (3:3).

«Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф с 1-го места.

20-летний Гринвуд стоит 50 миллионов евро.

Это его единственный гол в сезоне Лиги чемпионов.