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    Юношеская лига УЕФА. «Зенит» в гостях победил «Мальме»

    В пятом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» на выезде обыграл «Мальме» со счетом 3:1.

    Для петербургской команды это вторая победа в текущем розыгрыше турнира. Первая также была над шведами в конце сентября.

    Три очка «Зениту» принесли голы Александра Сандрачука, Рони Михайловского и Кирилла Хвастухина.

    Юношеская лига УЕФА, Группа H. 5-й тур

    Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сандрачук, 60; 0:2 – Михайловский, 66; 1:2 – Карлин, 78 (с пенальти); 1:3 – Хвастухин, 87.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +109

      v.v.navashinsky 27 минут назад

      И в чем они молодцы???Обыграли самую худшую команду группы.Ювентусу и Челси-ПРОСРАЛИ!!!И посмотрите группу,например,где играет молодежка киевского"Динамо".И сравните!!!

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      Рейтинг: +14478

      paracetamol 1 час назад

      Молодцы, так и старшим!

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      Рейтинг: +22941

      vladimir-7 1 час назад

      Питерская молодежь постепенно пристреливается к международным играм и это хорошо.

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      Рейтинг: +21706

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Молодцы, хороший пример водителям дорогущих иномарок.

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      Рейтинг: +1217

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      И молодняк у газпрома никакой как и взрослые баклажаны

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      Рейтинг: +22941

      vladimir-7 > БОМЖАРНИК 27 минут назад

      А баклажаны причем?

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      Рейтинг: +5268

      Давид59 > vladimir-7 10 минут назад

      А ему всё одно. Бакланы или баклажаны.

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