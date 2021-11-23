Юношеская лига УЕФА. «Зенит» в гостях победил «Мальме»

В пятом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» на выезде обыграл «Мальме» со счетом 3:1.

Для петербургской команды это вторая победа в текущем розыгрыше турнира. Первая также была над шведами в конце сентября.

Три очка «Зениту» принесли голы Александра Сандрачука, Рони Михайловского и Кирилла Хвастухина.

Юношеская лига УЕФА, Группа H. 5-й тур

Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Сандрачук, 60; 0:2 – Михайловский, 66; 1:2 – Карлин, 78 (с пенальти); 1:3 – Хвастухин, 87.