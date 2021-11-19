«Бавария» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов без зрителей

В Баварии вводятся ограничительные мероприятия по коронавирусу. В связи с этим «Баварии» предстоит провести несколько встреч без зрителей.

Речь идет о как минимум трех домашних играх баварцев без зрителей: против «Арминии» (27 ноября), «Барселоны» (8 декабря) и «Майнца» (11 декабря).