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    «Бавария» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов без зрителей

    В Баварии вводятся ограничительные мероприятия по коронавирусу. В связи с этим «Баварии» предстоит провести несколько встреч без зрителей.

    Речь идет о как минимум трех домашних играх баварцев без зрителей: против «Арминии» (27 ноября), «Барселоны» (8 декабря) и «Майнца» (11 декабря).

    • «Бавария» уже вышла в плей-офф Лиги чемпионов, в отличие от «Барселоны».
    • Команда лидирует в Бундеслиге.
    • За время пандемии коронавируса по всему миру умерло более 5 миллионов человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    19.11.2021 21:27
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