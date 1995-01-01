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    ФИФА обязалась бороться с загрязнением окружающей среды и запустила собственную Климатическую стратегию

    ФИФА обязалась содействовать очищению окружающей среды. Главная футбольная организация мира представлена на климатическом саммите в Шотландии, который проходит на этой неделе в Шотландии.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил приверженность программе ООН «Спорт в интересах борьбы с изменениями климата».

    «Сейчас критический момент. Изменение погодных условий влияет на окружающую среду и ее богатое биоразнообразие, продовольственную безопасность и доступ к пресной воде, а также на здоровье и благополучие людей.

    После моего избрания президентом ФИФА в 2016 году ФИФА стала первой международной спортивной организацией, пообещавшей измерять, сокращать и компенсировать выбросы парниковых газов, связанных с чемпионатами мира по футболу.

    Я с гордостью объявляю сегодня, что, основываясь на нашем многолетнем опыте в области борьбы с изменением климата в футболе, ФИФА разработала всеобъемлющую стратегию в области климата и намерена инвестировать значительные ресурсы, которые позволят ФИФА и футболу достичь амбициозных и необходимых целей программы ООН «Спорт в интересах борьбы с изменениями климата», – сказал Инфантино.

    В Климатической стратегии ФИФА можно выделить следующие ключевые компоненты.

    • обучение сотрудников мирового футбола благоприятному воздействию на климат;
    • адаптация футбольных правил и мероприятий, чтобы они были более устойчивыми к текущим и ожидаемым последствиям изменения климата;
    • сокращение выбросов углекислого газа на мероприятиях, связанных с футболом;
    • инвестиции в защиту климата и поддержка заинтересованных сторон в футболе, желающих способствовать улучшению климатической обстановки в мире.

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    Источник: ФИФА

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53832

      portero 2 часа назад

      Передел рынка, богатые станут богаче....

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