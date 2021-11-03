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  • ФИФА обязалась бороться с загрязнением окружающей среды и запустила собственную Климатическую стратегию

ФИФА обязалась бороться с загрязнением окружающей среды и запустила собственную Климатическую стратегию

3 ноября 2021, 19:36
1

ФИФА обязалась содействовать очищению окружающей среды. Главная футбольная организация мира представлена на климатическом саммите в Шотландии, который проходит на этой неделе в Шотландии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил приверженность программе ООН «Спорт в интересах борьбы с изменениями климата».

«Сейчас критический момент. Изменение погодных условий влияет на окружающую среду и ее богатое биоразнообразие, продовольственную безопасность и доступ к пресной воде, а также на здоровье и благополучие людей.

После моего избрания президентом ФИФА в 2016 году ФИФА стала первой международной спортивной организацией, пообещавшей измерять, сокращать и компенсировать выбросы парниковых газов, связанных с чемпионатами мира по футболу.

Я с гордостью объявляю сегодня, что, основываясь на нашем многолетнем опыте в области борьбы с изменением климата в футболе, ФИФА разработала всеобъемлющую стратегию в области климата и намерена инвестировать значительные ресурсы, которые позволят ФИФА и футболу достичь амбициозных и необходимых целей программы ООН «Спорт в интересах борьбы с изменениями климата», – сказал Инфантино.

В Климатической стратегии ФИФА можно выделить следующие ключевые компоненты.

  • обучение сотрудников мирового футбола благоприятному воздействию на климат;
  • адаптация футбольных правил и мероприятий, чтобы они были более устойчивыми к текущим и ожидаемым последствиям изменения климата;
  • сокращение выбросов углекислого газа на мероприятиях, связанных с футболом;
  • инвестиции в защиту климата и поддержка заинтересованных сторон в футболе, желающих способствовать улучшению климатической обстановки в мире.

Источник: ФИФА
Весь мир
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portero
1635957552
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