ФИФА обязалась бороться с загрязнением окружающей среды и запустила собственную Климатическую стратегию

ФИФА обязалась содействовать очищению окружающей среды. Главная футбольная организация мира представлена на климатическом саммите в Шотландии, который проходит на этой неделе в Шотландии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил приверженность программе ООН «Спорт в интересах борьбы с изменениями климата».

«Сейчас критический момент. Изменение погодных условий влияет на окружающую среду и ее богатое биоразнообразие, продовольственную безопасность и доступ к пресной воде, а также на здоровье и благополучие людей.

После моего избрания президентом ФИФА в 2016 году ФИФА стала первой международной спортивной организацией, пообещавшей измерять, сокращать и компенсировать выбросы парниковых газов, связанных с чемпионатами мира по футболу.

Я с гордостью объявляю сегодня, что, основываясь на нашем многолетнем опыте в области борьбы с изменением климата в футболе, ФИФА разработала всеобъемлющую стратегию в области климата и намерена инвестировать значительные ресурсы, которые позволят ФИФА и футболу достичь амбициозных и необходимых целей программы ООН «Спорт в интересах борьбы с изменениями климата», – сказал Инфантино.

В Климатической стратегии ФИФА можно выделить следующие ключевые компоненты.