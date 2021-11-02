Рибалта: «Думаю, «Зенит» и «Ювентус» сыграют 1:1. Забьют Азмун и Мората»

нафига прогнозы делать... такие провидцы потом жидко смотрятся когда отгрузят нам авоську
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Ювентуса» Хавьер Рибалта поделился ожиданиями от матча команд в Лиге чемпионов.
— Вам удалось посмотреть первый матч между «Зенитом» и «Ювентусом»?
— Да, конечно. Была очень равная игра. И справедливым результатом была бы ничья. Но такие команды, как «Юве», обладающие таким подбором классных футболистов, могут забить в любой момент. Они и сделали это на последних минутах матча.
— Вас не удивил стиль игры «Зенита» в том матче? Команда играла здорово, создавала моменты.
— Ни капли. Я не был удивлен, потому что знаю, что «Зенит» — хорошая команда.
— Вы работали и в «Зените», и в «Ювентусе». За кого завтра будете болеть?
— Даже не знаю! Я хорошо поработал в обеих командах. Я здорово провел время и в Турине, и в Петербурге. Так что завтра я не буду болеть. Буду просто наслаждаться игрой!
— Как думаете, у «Зенита» будет хоть один шансы выиграть? Или «Ювентус» будет очень злым после двух поражений подряд?
— Шансы есть всегда, это совершенно точно. На уровне Лиги чемпионов команды более или менее равны. Так что возможно все.
«Ювентус» проиграл два последних матча. И они могут быть злыми. Но в то же время они могут немного нервничать из-за этих результатов. Так что, почему бы и нет?
— Каким будет счет?
— Я думаю, что 1:1. У «Зенита» забьет Сердар. У «Юве» — Мората.
- Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.
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