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  • Рибалта: «Думаю, «Зенит» и «Ювентус» сыграют 1:1. Забьют Азмун и Мората»

Рибалта: «Думаю, «Зенит» и «Ювентус» сыграют 1:1. Забьют Азмун и Мората»

2 ноября 2021, 12:05
10

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Ювентуса» Хавьер Рибалта поделился ожиданиями от матча команд в Лиге чемпионов.

— Вам удалось посмотреть первый матч между «Зенитом» и «Ювентусом»?

— Да, конечно. Была очень равная игра. И справедливым результатом была бы ничья. Но такие команды, как «Юве», обладающие таким подбором классных футболистов, могут забить в любой момент. Они и сделали это на последних минутах матча.

— Вас не удивил стиль игры «Зенита» в том матче? Команда играла здорово, создавала моменты.

— Ни капли. Я не был удивлен, потому что знаю, что «Зенит» — хорошая команда.

— Вы работали и в «Зените», и в «Ювентусе». За кого завтра будете болеть?

— Даже не знаю! Я хорошо поработал в обеих командах. Я здорово провел время и в Турине, и в Петербурге. Так что завтра я не буду болеть. Буду просто наслаждаться игрой!

— Как думаете, у «Зенита» будет хоть один шансы выиграть? Или «Ювентус» будет очень злым после двух поражений подряд?

— Шансы есть всегда, это совершенно точно. На уровне Лиги чемпионов команды более или менее равны. Так что возможно все.

«Ювентус» проиграл два последних матча. И они могут быть злыми. Но в то же время они могут немного нервничать из-за этих результатов. Так что, почему бы и нет?

— Каким будет счет?

— Я думаю, что 1:1. У «Зенита» забьет Сердар. У «Юве» — Мората.

  • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

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Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Ювентус Мората Альваро Азмун Сердар
Комментарии (10)
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САДЫЧОК
1635845736
Если , Семак не будет мешать- то можно сыграть вничью или даже выиграть у не очень здорового Ювентуса ! Это , то случай , когда тренер - слабее игроков !
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alp
1635845797
нафига прогнозы делать... такие провидцы потом жидко смотрятся когда отгрузят нам авоську
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Бухбух
1635849725
Юве не будет против такого результата. При 1:1 он уже в плей-офф.
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paracetamol
1635855514
А Дзюбу куда дел? С Дзюбой будет 2-1!
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Garrincha58
1635856076
Ювентус выиграет, а какой счёт??? да какая разница 1-0 или 7-1 игра забудется, а результат 3 очка останется
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lordmrv
1635864554
Поставил пятисотку на Юве. Но болеть буду за Зенит))
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Ганнибал Лектор
1635867963
Если Зенит реально настроится на эту игру, то он грохнет "старую синьору". Не сомневаюсь в этом. Удачи Зениту!
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