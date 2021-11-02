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  • Ловрен: «Победить «Ювентус» реально. «Зениту» нечего терять»

Ловрен: «Победить «Ювентус» реально. «Зениту» нечего терять»

2 ноября 2021, 11:46
3

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом».

— В Турине победить реально?

— Конечно. Когда мы играли с «Ювентусом» дома, у нас были шансы. Но нам надо быть более храбрыми, чаще быть с мячом, больше атаковать. Нам нечего терять. Так давайте поедем туда и покажем наш лучший футбол и оставим на поле все. Это реально.

Да, у «Ювентуса» топовая оборона. Но как показала игра, они тоже ошибаются. В Петербурге, к сожалению, нам не удалось забить. Но никто не знает, что будет впереди.

— Когда вы говорите, что нужно быть более храбрыми, вы имеете ввиду российских игроков? Потому что бразильцам, кажется, все равно, против кого играть — они лезут вперед во всех матчах.

— Я не могу сказать «им или нам». Мы все одна команда. Когда я говорю, что нам нужно быть храбрыми, я имею ввиду, что нам нужно быть храбрыми всем вместе на поле. Нужно чтобы все вместе атаковали и вместе защищали. Пока нам этого немного не хватает. И над этим надо работать.

Но для этого нужно время. Нельзя сказать: окей, давайте сделаем это в следующем матче. Это не так работает. Но мы на верном пути. И как я сказал, верю, что мы можем этого достичь в игре с «Ювентусом».

  • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

Ловрен: «Люди говорят, что «Зенит» должен выходить в плей-офф ЛЧ. Но нужно смотреть в лицо реальности»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Ювентус Зенит Ловрен Деян
Комментарии (3)
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paracetamol
1635853265
Вот так и дышите!
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portero
1635856581
Ну прям всё круто, не хотел смотреть игру, но хорват раздухарился, заманивает...
Стартовый состав увидим и ясно будет.

Ответить
Алекс636363
1635915076
победил? позорище
Ответить
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