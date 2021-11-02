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    Ловрен: «Победить «Ювентус» реально. «Зениту» нечего терять»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Ювентусом».

    — В Турине победить реально?

    — Конечно. Когда мы играли с «Ювентусом» дома, у нас были шансы. Но нам надо быть более храбрыми, чаще быть с мячом, больше атаковать. Нам нечего терять. Так давайте поедем туда и покажем наш лучший футбол и оставим на поле все. Это реально.

    Да, у «Ювентуса» топовая оборона. Но как показала игра, они тоже ошибаются. В Петербурге, к сожалению, нам не удалось забить. Но никто не знает, что будет впереди.

    — Когда вы говорите, что нужно быть более храбрыми, вы имеете ввиду российских игроков? Потому что бразильцам, кажется, все равно, против кого играть — они лезут вперед во всех матчах.

    — Я не могу сказать «им или нам». Мы все одна команда. Когда я говорю, что нам нужно быть храбрыми, я имею ввиду, что нам нужно быть храбрыми всем вместе на поле. Нужно чтобы все вместе атаковали и вместе защищали. Пока нам этого немного не хватает. И над этим надо работать.

    Но для этого нужно время. Нельзя сказать: окей, давайте сделаем это в следующем матче. Это не так работает. Но мы на верном пути. И как я сказал, верю, что мы можем этого достичь в игре с «Ювентусом».

    • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

    Ловрен: «Люди говорят, что «Зенит» должен выходить в плей-офф ЛЧ. Но нужно смотреть в лицо реальности»

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    Источник: Sport24

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