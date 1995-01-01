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    Роналду: «Один день говорят, что мы идеальны, другой – что мы дерьмо. Критика меня не волнует»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча десятого тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0) поговорил о критике. Он не обращает на нее внимания.

    «Критика всегда есть. Меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что в один день люди скажут, что мы идеальны, в другой – что мы дерьмо. Я знаю это, нужно справляться с подобными вещами. Но действительно лучше, когда тебя хвалят и тобой довольны», – цитирует португальца Sportbox со ссылкой на Sky Sports.

    • Роналду в матче с «Тоттенхэмом» забил и сделал ассист.
    • «Манчестер Юнайтед» только ввиду дополнительных показателей не идет в зоне Лиги чемпионов.
    • Ближайший соперник команды – «Аталанта».

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    Источник: Sportbox

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