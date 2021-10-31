Роналду: «Один день говорят, что мы идеальны, другой – что мы дерьмо. Критика меня не волнует»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча десятого тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0) поговорил о критике. Он не обращает на нее внимания.

«Критика всегда есть. Меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что в один день люди скажут, что мы идеальны, в другой – что мы дерьмо. Я знаю это, нужно справляться с подобными вещами. Но действительно лучше, когда тебя хвалят и тобой довольны», – цитирует португальца Sportbox со ссылкой на Sky Sports.