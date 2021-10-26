Модрич – о 400 матчах за «Реал»: «Это невероятно. Я исполнил свою мечту»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, который провел 400 матчей за клуб, прокомментировал свое достижение.
«Это невероятно. Я очень горжусь тем, что провел 400 матчей за «Реал». Надеюсь провести еще больше матчей.
В «Реале» все было отлично с самого начала. Никогда не мог подумать, что смогу добиться того, чего добился. Я исполнил свою мечту – играть за «Реал», – сказал Модрич.
- Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года.
- Он забил 28 мячей и отдал 63 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: официальный сайт «Реала»