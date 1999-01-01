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    Гендиректор «Зенита» – о 7:1: «До второго гола «Спартак» играл очень неплохо»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

    «Легче всего объяснить победу слабостью соперника. «Спартак» до второго гола играл очень неплохо – посмотрите статистику первого тайма, где количество ударов в сторону ворот примерно равно, но в створ чаще бил «Зенит».

    У «Спартака» было два удара в створ, которые оказались легкой добычей для Крицюка. Эта игра показала потенциал команды, она не будет почивать на лаврах», – сказал Медведев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.
    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.

    «Агент 007:1». «Зенит» – о Семаке после победы над «Спартаком»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1254

      Блямба 2 часа назад

      "два удара в створ, которые оказались легкой добычей для Крицюка."
      Надо-бы сказать "Даже для Крицюка".)
      Предупреждаю.."Однажды Ваш (Стасик) Вас удивит! "(с)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +898

      SuperNils 2 часа назад

      Правильней сказать "до 1999 года Спартак играл очень неплохо"...

      2
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