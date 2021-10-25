Гендиректор «Зенита» – о 7:1: «До второго гола «Спартак» играл очень неплохо»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

«Легче всего объяснить победу слабостью соперника. «Спартак» до второго гола играл очень неплохо – посмотрите статистику первого тайма, где количество ударов в сторону ворот примерно равно, но в створ чаще бил «Зенит».

У «Спартака» было два удара в створ, которые оказались легкой добычей для Крицюка. Эта игра показала потенциал команды, она не будет почивать на лаврах», – сказал Медведев.

«Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.

1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.

«Агент 007:1». «Зенит» – о Семаке после победы над «Спартаком»