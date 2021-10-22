Холанд: «Пора сосредоточиться на восстановлении. Вернусь сильнее!»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд пропустит несколько недель из-за травмы. По этому поводу он оставил пост в твиттере.
«Пора сосредоточиться на восстановлении. Вернусь сильнее!» – заверил норвежец.
- В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
- «Боруссия» идет на 2-м месте в таблице Бундеслиги, уступая лидирующей «Баварии» 1 очко.
- В ноябре сборная Норвегии проведет решающие матчи отбора ЧМ-2022.
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Источник: твиттер Эрлинга Холанда