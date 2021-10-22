Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Холанд: «Пора сосредоточиться на восстановлении. Вернусь сильнее!»

    Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд пропустит несколько недель из-за травмы. По этому поводу он оставил пост в твиттере.

    «Пора сосредоточиться на восстановлении. Вернусь сильнее!» – заверил норвежец.

    • В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
    • «Боруссия» идет на 2-м месте в таблице Бундеслиги, уступая лидирующей «Баварии» 1 очко.
    • В ноябре сборная Норвегии проведет решающие матчи отбора ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Эрлинга Холанда

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru