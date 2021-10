Холанд: «Пора сосредоточиться на восстановлении. Вернусь сильнее!»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд пропустит несколько недель из-за травмы. По этому поводу он оставил пост в твиттере.

«Пора сосредоточиться на восстановлении. Вернусь сильнее!» – заверил норвежец.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! pic.twitter.com/G5Ez5bohTv