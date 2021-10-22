Холанд: «Пора сосредоточиться на восстановлении. Вернусь сильнее!»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд пропустит несколько недель из-за травмы. По этому поводу он оставил пост в твиттере.

«Пора сосредоточиться на восстановлении. Вернусь сильнее!» – заверил норвежец.

В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.

«Боруссия» идет на 2-м месте в таблице Бундеслиги, уступая лидирующей «Баварии» 1 очко.

В ноябре сборная Норвегии проведет решающие матчи отбора ЧМ-2022.