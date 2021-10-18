«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги 45-летней давности по голам в 8 стартовых турах

В восьмом туре чемпионата Германии «Бавария» на выезде разгромила «Байер» со счетом 5:1.

Команда Юлиана Нагельсманна отличилась 29 раз в текущем розыгрыше Бундеслиги.

«Бавария» повторила рекорд результативности турнира для этого отрезка сезона, установленный самими мюнхенцами в сезоне-1976/77.

Следующий соперник баварцев по чемпионату – «Хоффенхайм».

Команда единолично лидирует в Бундеслиге.

«Бавария» побила рекорд Бундеслиги, закончив первый тайм выездного матча с «Байером» с разницей в пять голов