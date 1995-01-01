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    «Бавария» повторила рекорд Бундеслиги 45-летней давности по голам в 8 стартовых турах

    В восьмом туре чемпионата Германии «Бавария» на выезде разгромила «Байер» со счетом 5:1.

    Команда Юлиана Нагельсманна отличилась 29 раз в текущем розыгрыше Бундеслиги.

    «Бавария» повторила рекорд результативности турнира для этого отрезка сезона, установленный самими мюнхенцами в сезоне-1976/77.

    • Следующий соперник баварцев по чемпионату – «Хоффенхайм».
    • Команда единолично лидирует в Бундеслиге.

    «Бавария» побила рекорд Бундеслиги, закончив первый тайм выездного матча с «Байером» с разницей в пять голов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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