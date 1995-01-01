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    Тюкавин – о ничьей со «Спартаком»: «Потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола»

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). К 87-й минуте динамовцы вели 2:0.

    «Конечно, ещe с академии для нас «Спартак» – это принципиальный соперник. Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Наши болельщики нас очень хорошо поддерживали. Ещe они нас очень интересно и красиво проводили на игру с базы. Спасибо им большое за это.

    Удалось отличиться, но этого не хватило для победы. Я очень расстроен. Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола.

    Не участвовал в массовой потасовке, ведь потом могут посмотреть VAR и удалить за это. Я был рядом и отталкивал наших игроков, чтобы они в этом не участвовали. Конечно, это всe-таки дерби. Не сдержали эмоции, и из-за этого всe началось», – сказал Тюкавин.

    • «Динамо» опустилось на 3-е место в РПЛ.
    • «Динамо» не побеждает на «Открытие Арене» с 2018 года.
    • «Спартак» с лета не проигрывает дома в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +27

      Pani BIN 9 минут назад

      Динамо удивляет. Так давать. Только вперёд. Болею за вас.

      1
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      Рейтинг: +1331

      Atom2020 24 минуты назад

      Чуть что, потеряли какую-то мифическую концентрацию ... вот не ошиблись, не перестали играть, не соперник поднажал ... а именно вот концентрацию потеряли ... "наверное"

      1
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      Рейтинг: +789

      Sancho010365 36 минут назад

      Константин, Вы и команда, тренерский штаб - молодцы! Я вчера потащился от красивой Вашей игры. Правда - было здорово! Вы играли красиво и от Динамо я давно ничего не ждал. Я Вас уважаю, спасибо и Вам большое.

      2
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      Рейтинг: +177

      Спартач80 > Sancho010365 16 минут назад

      Статистику матча видели?...Острота,на контратаках,от Динамо.Доминировал Спартак.

      1
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      Рейтинг: +53192

      portero 39 минут назад

      Почему потеряли? игра продолжается до финального свистка , с детской школы вдалбливают....

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