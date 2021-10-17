Тюкавин – о ничьей со «Спартаком»: «Потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). К 87-й минуте динамовцы вели 2:0.

«Конечно, ещe с академии для нас «Спартак» – это принципиальный соперник. Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Наши болельщики нас очень хорошо поддерживали. Ещe они нас очень интересно и красиво проводили на игру с базы. Спасибо им большое за это.

Удалось отличиться, но этого не хватило для победы. Я очень расстроен. Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола.

Не участвовал в массовой потасовке, ведь потом могут посмотреть VAR и удалить за это. Я был рядом и отталкивал наших игроков, чтобы они в этом не участвовали. Конечно, это всe-таки дерби. Не сдержали эмоции, и из-за этого всe началось», – сказал Тюкавин.