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  • Тюкавин – о ничьей со «Спартаком»: «Потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола»

Тюкавин – о ничьей со «Спартаком»: «Потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола»

17 октября 2021, 13:17
12

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин подытожил матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). К 87-й минуте динамовцы вели 2:0.

«Конечно, ещe с академии для нас «Спартак» – это принципиальный соперник. Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Наши болельщики нас очень хорошо поддерживали. Ещe они нас очень интересно и красиво проводили на игру с базы. Спасибо им большое за это.

Удалось отличиться, но этого не хватило для победы. Я очень расстроен. Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола.

Не участвовал в массовой потасовке, ведь потом могут посмотреть VAR и удалить за это. Я был рядом и отталкивал наших игроков, чтобы они в этом не участвовали. Конечно, это всe-таки дерби. Не сдержали эмоции, и из-за этого всe началось», – сказал Тюкавин.

  • «Динамо» опустилось на 3-е место в РПЛ.
  • «Динамо» не побеждает на «Открытие Арене» с 2018 года.
  • «Спартак» с лета не проигрывает дома в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1634466145
Почему потеряли? игра продолжается до финального свистка , с детской школы вдалбливают....
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Sancho010365
1634466320
Константин, Вы и команда, тренерский штаб - молодцы! Я вчера потащился от красивой Вашей игры. Правда - было здорово! Вы играли красиво и от Динамо я давно ничего не ждал. Я Вас уважаю, спасибо и Вам большое.
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Atom2020
1634467024
Чуть что, потеряли какую-то мифическую концентрацию ... вот не ошиблись, не перестали играть, не соперник поднажал ... а именно вот концентрацию потеряли ... "наверное"
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Pani BIN
1634467973
Динамо удивляет. Так давать. Только вперёд. Болею за вас.
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d с
1634469654
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Sviro
1634476986
Спартачи показали, какие чудеса можно творить, если играть до последней секунды. Только кто ж у нас так играет?! Тактика обычно простая - закатился мяч, неважно как, и - игра на удержание счёта
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житель СПб
1634483458
Надо учиться играть до конца! Профессионал отличается и в этом.
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моэм
1634483904
Тюкавин только в этом году достиг совершеннолетия , а Захарян вовсе салага , поэтому скажу тривиально : это ошибки молодости , не более того ... вообще то средний возраст ударной силы Динамо 21 год , если не зазвездятся и не разбегутся , то в будущем сезоне Динамо станет грозной силой и надолго , учитывая возраст костяка команды .
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