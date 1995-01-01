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    Месси: «Во французском чемпионате больше упор на физику, чем в Испании, а также меньше пространства»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сравнил чемпионаты Франции и Испании.

    «На первый взгляд кажется, что в Лиге 1 больше упор на физику, чем в Примере.

    Во Франции команды физически сильнее, матчи очень плотные, мало пространства. Большинство футболистов очень сильны.

    Но пока рано высказывать полноценное мнение о французском чемпионате, потому что смотреть матчи – это одно, а быть на поле – другое», – сказал Месси.

    • Аргентинец заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
    • До этого форвард всю карьеру провел в «Барселоне».
    • В составе парижан Месси забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10104

      Cleaner 1 час назад

      Все верно. Меньше техники - больше физики.

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