Месси: «Во французском чемпионате больше упор на физику, чем в Испании, а также меньше пространства»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сравнил чемпионаты Франции и Испании.

«На первый взгляд кажется, что в Лиге 1 больше упор на физику, чем в Примере.

Во Франции команды физически сильнее, матчи очень плотные, мало пространства. Большинство футболистов очень сильны.

Но пока рано высказывать полноценное мнение о французском чемпионате, потому что смотреть матчи – это одно, а быть на поле – другое», – сказал Месси.

Аргентинец заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

До этого форвард всю карьеру провел в «Барселоне».

В составе парижан Месси забил 1 гол в 5 матчах.

Месси: «У меня были предложения не только от «ПСЖ»