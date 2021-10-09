Месси: «Во французском чемпионате больше упор на физику, чем в Испании, а также меньше пространства»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сравнил чемпионаты Франции и Испании.
«На первый взгляд кажется, что в Лиге 1 больше упор на физику, чем в Примере.
Во Франции команды физически сильнее, матчи очень плотные, мало пространства. Большинство футболистов очень сильны.
Но пока рано высказывать полноценное мнение о французском чемпионате, потому что смотреть матчи – это одно, а быть на поле – другое», – сказал Месси.
- Аргентинец заключил с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
- До этого форвард всю карьеру провел в «Барселоне».
- В составе парижан Месси забил 1 гол в 5 матчах.
Месси: «У меня были предложения не только от «ПСЖ»
Источник: Get French Football News