АПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам сентября.

Этого звания удостоился Микель Артета из «Арсенала».

Лондонская команда в прошлом месяце выиграла все три матча в АПЛ с общим счетом 5:1.

3 wins5 goals2 clean sheetsMikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards pic.twitter.com/PY1Bt0zHp7