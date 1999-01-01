Наш шах Санька Бен Насерет бен Аль Отвали ибн Дюк предлагает вам
в помощь нашу ОПС (организованное правящее сообщество) в организации ЧМ, особенно в экономике финансовой деятельности, и мы, без вашего участия, мгновенно и блестяще проведем распределение экономической составляющей всего вашего финансирования чемпионата мира 2022 года. У нас есть огромный опыт по экономии денежных средств, полученный на ЧМ-2018 года
Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани назвал размер расходов на подготовку к чемпионату мира 2022 года.
«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.
Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем.
У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией», – сказал посол.
- Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Матчи ЧМ примут 5 катарских городов.
- На турнире будут задействованы 8 стадионов.