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    Катар потратил на подготовку к ЧМ-2022 около 200 миллиардов

    Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани назвал размер расходов на подготовку к чемпионату мира 2022 года.

    «На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.

    Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем.

    У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией», – сказал посол.

    • Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
    • Матчи ЧМ примут 5 катарских городов.
    • На турнире будут задействованы 8 стадионов.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21701

      vladimir-7 43 минуты назад

      Наш шах Санька Бен Насерет бен Аль Отвали ибн Дюк предлагает вам
      в помощь нашу ОПС (организованное правящее сообщество) в организации ЧМ, особенно в экономике финансовой деятельности, и мы, без вашего участия, мгновенно и блестяще проведем распределение экономической составляющей всего вашего финансирования чемпионата мира 2022 года. У нас есть огромный опыт по экономии денежных средств, полученный на ЧМ-2018 года

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      Рейтинг: +21689

      bset 1 час назад

      Построить под ЧМ новый город) Гении) Гениальнее только моногорода миллионники в Сибири, которые в России будут строить)))

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      Рейтинг: +527

      Hoahin > bset 40 минут назад

      Да, наверное от нас этот гениальный опыт переняли) Интересно, что с городом после ЧМ будет.

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      Рейтинг: +141

      Спартач80 1 час назад

      Где те нытики,которые в новости,где Россия обещала помочь Катару,с подготовкой к ЧМ,завывали,что деньгами?....

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      Рейтинг: +187

      Vitaga 1 час назад

      угу как распилить . 180 по карманам и за 20 всё построить руками бюджетников за бесплатно

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      Рейтинг: +679

      mama1991 > Vitaga 1 час назад

      Там за воровство вешают... А у нас на гос обеспечение, в тюрьму...

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      Рейтинг: +591

      99-й 1 час назад

      уж мы то их понаучим...

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      Рейтинг: +21701

      vladimir-7 > 99-й 38 минут назад

      Научим, готовьте денежки и главное, чтобы костюмчик хорошо сидел.

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