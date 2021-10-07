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Катар потратил на подготовку к ЧМ-2022 около 200 миллиардов

7 октября 2021, 13:00
6

Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани назвал размер расходов на подготовку к чемпионату мира 2022 года.

«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.

Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем.

У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией», – сказал посол.

  • Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
  • Матчи ЧМ примут 5 катарских городов.
  • На турнире будут задействованы 8 стадионов.

Источник: ТАСС
Весь мир
Комментарии (6)
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99-й
1633602326
уж мы то их понаучим...
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Vitaga
1633603096
угу как распилить . 180 по карманам и за 20 всё построить руками бюджетников за бесплатно
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vladimir-7
1633605633
Наш шах Санька Бен Насерет бен Аль Отвали ибн Дюк предлагает вам в помощь нашу ОПС (организованное правящее сообщество) в организации ЧМ, особенно в экономике финансовой деятельности, и мы, без вашего участия, мгновенно и блестяще проведем распределение экономической составляющей всего вашего финансирования чемпионата мира 2022 года. У нас есть огромный опыт по экономии денежных средств, полученный на ЧМ-2018 года
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AtticusFinch1
1633617626
А потом это добро будет пылиться, разваливаться и нахрен кому пригодится
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d с
1633619964
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