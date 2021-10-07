Катар потратил на подготовку к ЧМ-2022 около 200 миллиардов

Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани назвал размер расходов на подготовку к чемпионату мира 2022 года.

«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.

Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем.

У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией», – сказал посол.