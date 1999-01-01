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    Футболистки сборной Венесуэлы обвинили бывшего тренера в сексуальных домогательствах

    Игроки женской сборной Венесуэлы опубликовали заявление, в котором обвиняют бывшего тренера команды Кеннета Шеремету в сексуальных домогательствах. Всего насчитывается 24 спортсменки, рассказавших о противоправных действиях тренера.

    «Мы, игроки сборной Венесуэлы, прерываем молчание, чтобы предотвратить насилие, а также домогательства со стороны Шереметы.

    Одна из наших футболисток рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны тренера в 14-летнем возрасте. Издевательства продолжались, пока Шеремету не уволили», – говорится в заявлении.

    • Футболистки попросили ФИФА и другие футбольные организации, чтобы Шеремета больше не работал в женском футболе.
    • Шеремета тренировал как юношеские, так и взрослую женскую сборную Венесуэлы.
    • Шеремета не работает в Венесуэле с 2017 года.

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    Источник: твиттер Дейны Кастелланос

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