Футболистки сборной Венесуэлы обвинили бывшего тренера в сексуальных домогательствах

Игроки женской сборной Венесуэлы опубликовали заявление, в котором обвиняют бывшего тренера команды Кеннета Шеремету в сексуальных домогательствах. Всего насчитывается 24 спортсменки, рассказавших о противоправных действиях тренера.
«Мы, игроки сборной Венесуэлы, прерываем молчание, чтобы предотвратить насилие, а также домогательства со стороны Шереметы.
Одна из наших футболисток рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны тренера в 14-летнем возрасте. Издевательства продолжались, пока Шеремету не уволили», – говорится в заявлении.
- Футболистки попросили ФИФА и другие футбольные организации, чтобы Шеремета больше не работал в женском футболе.
- Шеремета тренировал как юношеские, так и взрослую женскую сборную Венесуэлы.
- Шеремета не работает в Венесуэле с 2017 года.
Источник: твиттер Дейны Кастелланос