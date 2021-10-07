Футболистки сборной Венесуэлы обвинили бывшего тренера в сексуальных домогательствах

Игроки женской сборной Венесуэлы опубликовали заявление, в котором обвиняют бывшего тренера команды Кеннета Шеремету в сексуальных домогательствах. Всего насчитывается 24 спортсменки, рассказавших о противоправных действиях тренера.

«Мы, игроки сборной Венесуэлы, прерываем молчание, чтобы предотвратить насилие, а также домогательства со стороны Шереметы.

Одна из наших футболисток рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны тренера в 14-летнем возрасте. Издевательства продолжались, пока Шеремету не уволили», – говорится в заявлении.