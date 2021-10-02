«Наполи» поддержал Понсе из «Спартака»

Пресс-служба «Наполи» отреагировала на информацию о травме нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
- Футболист получил повреждение в матче против неаполитанцев в Лиге Европы.
- У него выявлено повреждение мениска.
- Аргентинец перенесет операцию и пропустит до 2 месяцев.
«Выздоравливай скорее, Эсекьель», – говорится в комментарии «Наполи», опубликованном под новостью «Спартака» о травме Понсе в твиттере.
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Источник: Официальный твиттер «Наполи»