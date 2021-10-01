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    «Наполи» поддержал Понсе из «Спартака»

    Пресс-служба «Наполи» отреагировала на информацию о травме нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

    • Футболист получил повреждение в матче против неаполитанцев в Лиге Европы.
    • У него выявлено повреждение мениска.
    • Аргентинец перенесет операцию и пропустит до 2 месяцев.

    «Выздоравливай скорее, Эсекьель», – говорится в комментарии «Наполи», опубликованном под новостью «Спартака» о травме Понсе в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Наполи»

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