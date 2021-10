«Наполи» поддержал Понсе из «Спартака»

Пресс-служба «Наполи» отреагировала на информацию о травме нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

«Выздоравливай скорее, Эсекьель», – говорится в комментарии «Наполи», опубликованном под новостью «Спартака» о травме Понсе в твиттере.

Get well soon, Ezequiel!