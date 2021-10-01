«Наполи» поддержал Понсе из «Спартака»

Пресс-служба «Наполи» отреагировала на информацию о травме нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

Футболист получил повреждение в матче против неаполитанцев в Лиге Европы.

У него выявлено повреждение мениска.

Аргентинец перенесет операцию и пропустит до 2 месяцев.

«Выздоравливай скорее, Эсекьель», – говорится в комментарии «Наполи», опубликованном под новостью «Спартака» о травме Понсе в твиттере.