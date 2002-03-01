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    «Спартак» обновил клубный антирекорд по безголевой серии в еврокубках

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» играет на выезде с «Наполи».

    Москвичи не сумели забить в течение первого тайма, вследствие чего обновили клубный антирекорд по безголевой серии в еврокубках.

    Команда не может отличиться в международных матчах на протяжении 315 минут (без учета компенсированного времени).

    Ранее худшим результатом «Спартака» было 292 минуты без голов в еврокубковом сезоне-2002/03.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21622

      bset 4 минуты назад

      Так смешно смотреть на злорадствующих болельщиков других команд. Что вы радуетесь?) Все в одном болоте играем)))

      0
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      Рейтинг: +326

      semm 13 минут назад

      а ведь было время "Спартак" выигрывал все матчи в группе ЛЧ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52399

      portero 25 минут назад

      Блинв большинстве, имеется шанец остановить время антирекорда, давайте жду...

      1
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      Рейтинг: +10510

      житель СПб 28 минут назад

      Ладно, не надо на таких "рекордах" сейчас зацикливаться. Тем более, что есть реальный шанс все исправить.

      2
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      Рейтинг: +1282

      sерж 29 минут назад

      а что ожидать от животных?

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