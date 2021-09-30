«Спартак» обновил клубный антирекорд по безголевой серии в еврокубках

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» играет на выезде с «Наполи».

Москвичи не сумели забить в течение первого тайма, вследствие чего обновили клубный антирекорд по безголевой серии в еврокубках.

Команда не может отличиться в международных матчах на протяжении 315 минут (без учета компенсированного времени).

Ранее худшим результатом «Спартака» было 292 минуты без голов в еврокубковом сезоне-2002/03.