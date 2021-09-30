«Спартак» обновил клубный антирекорд по безголевой серии в еврокубках

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» играет на выезде с «Наполи».
Москвичи не сумели забить в течение первого тайма, вследствие чего обновили клубный антирекорд по безголевой серии в еврокубках.
Команда не может отличиться в международных матчах на протяжении 315 минут (без учета компенсированного времени).
Ранее худшим результатом «Спартака» было 292 минуты без голов в еврокубковом сезоне-2002/03.
- 19 лет назад спартаковцы завершили групповой этап ЛЧ с нулем очков и разницей голов 1:18.
- Тогда команду возглавлял Олег Романцев.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Спартак».
Источник: «Бомбардир»