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  • 60-летний вице-президент Суринама сыграл за местный клуб в Лиге КОНКАКАФ, а после матча раздавал деньги соперникам

60-летний вице-президент Суринама сыграл за местный клуб в Лиге КОНКАКАФ, а после матча раздавал деньги соперникам

22 сентября 2021, 11:15

Ронни Брюнсвийк, 60-летний вице-президент Суринама, вышел в основе местного «Интера Моэнготапоэ» на матч 1/8 финала Лиги КОНКАКАФ против «Олимпии» из Гондураса (0:6). Он отыграл 54 минуты, при нем суринамцы пропустили три мяча.

После матча Брюнсвийк пришел в раздевалку соперника и раздавал там наличные, что попало на видео.

  • Брюнсвийк занимает пост президента «Интера Моэнготапоэ». Стадион, где проходил матч, назван в его честь.
  • Ответный матч между командами состоится в Гондурасе.
  • Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Суринама отстранял Брюнсвийка на 5 лет за угрозы пистолетом нескольким игрокам во время матча в 2005 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
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