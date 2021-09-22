60-летний вице-президент Суринама сыграл за местный клуб в Лиге КОНКАКАФ, а после матча раздавал деньги соперникам

Ронни Брюнсвийк, 60-летний вице-президент Суринама, вышел в основе местного «Интера Моэнготапоэ» на матч 1/8 финала Лиги КОНКАКАФ против «Олимпии» из Гондураса (0:6). Он отыграл 54 минуты, при нем суринамцы пропустили три мяча.

После матча Брюнсвийк пришел в раздевалку соперника и раздавал там наличные, что попало на видео.

Брюнсвийк занимает пост президента «Интера Моэнготапоэ». Стадион, где проходил матч, назван в его честь.

Ответный матч между командами состоится в Гондурасе.

Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Суринама отстранял Брюнсвийка на 5 лет за угрозы пистолетом нескольким игрокам во время матча в 2005 году.