Фанаты «Фиорентины» и «Интера» подрались после матча

После матча пятого тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» (1:3) случились фанатские столкновения. Они произошли возле стадиона «Артемио Франки», где и прошла игра.

О пострадавших информации нет.

Clashes between fans outside the Stadio Franchi after #Fiorentina 1-3 #FCIM #FiorentinaInter #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/dqc0PBTjVe