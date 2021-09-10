Кокорин: «Если бы в 18 лет я понимал важность восстановления, то мог бы избежать ряда нынешних травм»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, как его травматичность связана с образом жизни в более молодом возрасте.

«На протяжении всей карьеры я видел, что для достижения каких-либо целей нужна усердная работа – независимо от уровня таланта. Надо правильно питаться, отдыхать и восстанавливаться.

Восстановление очень важно, я начал правильно им заниматься, когда мне было около 24 лет. В молодости ты не понимаешь, насколько оно важно. Ты тренируешься, а потом проводишь время с друзьями.

Если бы в 18 лет я понимал, насколько важно уделять время восстановлению, то мог бы избежать ряда мелких травм, с которыми сталкиваюсь сейчас. К тому же сейчас много разной техники, которой не было в то время», – сказал Кокорин.

30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.

В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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