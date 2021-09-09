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    Кокорин: «Если бы в 18 лет я понимал важность восстановления, то мог бы избежать ряда нынешних травм»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, как его травматичность связана с образом жизни в более молодом возрасте.

    «На протяжении всей карьеры я видел, что для достижения каких-либо целей нужна усердная работа – независимо от уровня таланта. Надо правильно питаться, отдыхать и восстанавливаться.

    Восстановление очень важно, я начал правильно им заниматься, когда мне было около 24 лет. В молодости ты не понимаешь, насколько оно важно. Ты тренируешься, а потом проводишь время с друзьями.

    Если бы в 18 лет я понимал, насколько важно уделять время восстановлению, то мог бы избежать ряда мелких травм, с которыми сталкиваюсь сейчас. К тому же сейчас много разной техники, которой не было в то время», – сказал Кокорин.

    • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
    • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

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    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6980

      Fusballer 35 минут назад

      Мог бы избежать травмы головы Пака?

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      Рейтинг: +5031

      Давид59 56 минут назад

      Чего уж сейчас. Поезжай в Сочи. Альтернативы, пожалуй нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      vmonomah17 1 час назад

      Видели мы как ты с мамаем после матча в московской кафешке утром восстанавливался)))

      0
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      Рейтинг: +492

      Damir07 2 часа назад

      У тебя все виноваты только не ты
      Виноваты родители что не воспитали тебя
      А так по жизни где живёшь не понятно как в этом мире жить надо

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