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  • Кокорин: «Если бы в 18 лет я понимал важность восстановления, то мог бы избежать ряда нынешних травм»

Кокорин: «Если бы в 18 лет я понимал важность восстановления, то мог бы избежать ряда нынешних травм»

10 сентября 2021, 07:45
7

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, как его травматичность связана с образом жизни в более молодом возрасте.

«На протяжении всей карьеры я видел, что для достижения каких-либо целей нужна усердная работа – независимо от уровня таланта. Надо правильно питаться, отдыхать и восстанавливаться.

Восстановление очень важно, я начал правильно им заниматься, когда мне было около 24 лет. В молодости ты не понимаешь, насколько оно важно. Ты тренируешься, а потом проводишь время с друзьями.

Если бы в 18 лет я понимал, насколько важно уделять время восстановлению, то мог бы избежать ряда мелких травм, с которыми сталкиваюсь сейчас. К тому же сейчас много разной техники, которой не было в то время», – сказал Кокорин.

  • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • С тех пор он принял участие в 4 матчах, результативными действиями не отличался.
  • В новом сезоне форварда еще ни разу не выпустили на поле.

Кокорин: «Я очень хочу играть, готов быть даже защитником»

Кокорин: «После матчей иногда пью пиво, водку не люблю»

Кокорин: «Быть знаменитым в России было очень тяжело. Все только и обсуждали каждую маленькую ошибку»

Кокорин: «Если ты богат, всегда найдутся хейтеры, ждущие твоей ошибки»

Кокорин: «Я не скучаю по России»

Кокорин – об итальянском языке: «Понимаю некоторые слова, но не знаю, как строить предложения»

Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Damir07
1631250780
У тебя все виноваты только не ты Виноваты родители что не воспитали тебя А так по жизни где живёшь не понятно как в этом мире жить надо
Ответить
vmonomah17
1631253650
Видели мы как ты с мамаем после матча в московской кафешке утром восстанавливался)))
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Давид59
1631256205
Чего уж сейчас. Поезжай в Сочи. Альтернативы, пожалуй нет.
Ответить
Fusballer
1631257431
Мог бы избежать травмы головы Пака?
Ответить
jek718875
1631262599
Сегодня КОКОША звезда " БОМБАРДИРА", половина статей про него
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Hektor 84
1631263736
Ну да ты когда переходил из Динамо в Анжи с травмой, твоя мамаша бегала по тв и кричала на всю страну как в Динамо тебя загубили. Оказывается Саша просто подбухивал и нарушал режим.
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Enter2006
1631265184
Кокорину нужно было просто сократить: "Если бы в 18 лет я понимал". Да и в 30ть что-то с понималкой худо.
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