18-летний Фати взял 10-й номер в «Барселоне». Месси играл под ним 13 лет подряд

Стало известно, кто будет играть под 10-м номером в «Барселоне» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

Новой «десяткой» «Барсы» стал 18-летний воспитанник клуба Ансу Фати.

Месси играл за каталонский клуб под 10-м номером с 2008 года.

Контракт Фати с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

Соглашение может быть автоматически продлено еще на два сезона.

Рыночная стоимость Фати – 60 миллионов евро.