18-летний Фати взял 10-й номер в «Барселоне». Месси играл под ним 13 лет подряд

Из уважения к Месси могли никому не давать вообще этот номер, хотя бы пару-тройку сезонов... очень низко это выглядит... легенда клуба ушел, а мы делаем вид как будто его и не было никогда... все отлично ребята!
Стало известно, кто будет играть под 10-м номером в «Барселоне» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».
Новой «десяткой» «Барсы» стал 18-летний воспитанник клуба Ансу Фати.
- Месси играл за каталонский клуб под 10-м номером с 2008 года.
- Контракт Фати с «Барселоной» истекает летом 2022 года.
- Соглашение может быть автоматически продлено еще на два сезона.
- Рыночная стоимость Фати – 60 миллионов евро.
Our new numberMade in La Masia@ANSUFATI pic.twitter.com/co6NcpjxOx— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021