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    18-летний Фати взял 10-й номер в «Барселоне». Месси играл под ним 13 лет подряд

    Стало известно, кто будет играть под 10-м номером в «Барселоне» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

    Новой «десяткой» «Барсы» стал 18-летний воспитанник клуба Ансу Фати.

    • Месси играл за каталонский клуб под 10-м номером с 2008 года.
    • Контракт Фати с «Барселоной» истекает летом 2022 года.
    • Соглашение может быть автоматически продлено еще на два сезона.
    • Рыночная стоимость Фати – 60 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1372

      Maxi_7 39 минут назад

      Из уважения к Месси могли никому не давать вообще этот номер, хотя бы пару-тройку сезонов... очень низко это выглядит... легенда клуба ушел, а мы делаем вид как будто его и не было никогда... все отлично ребята!

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      Рейтинг: +121

      Vitaga > Maxi_7 31 минуту назад

      в наше время когда игрок проводит свою карьеру в одном клубе -огромная редкость - и действительно - легенда клуба принесшая множество титулов и денег клубу мог бы навечно сохранить этот номер за собой. явное неуважение и плевок на традиции. сразу понятно что в нынешней Барсе бардак и развал

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      Рейтинг: +1372

      Maxi_7 > Vitaga 27 минут назад

      Там у них правило в ла лиге, что они не имеют права изымать из обращения номер навсегда, но на несколько сезонов можно было бы.

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      Рейтинг: +4156

      TOMSON > Maxi_7 10 минут назад

      Один воспитаник ушёл, другой воспитанник получил. Что это если не традиция, тем более это 10 номер! Во многих клубах 10ка это нечто особенное.

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      Рейтинг: +89029

      zigbert > Maxi_7 2 минуты назад

      Да хотя бы год можно было бы подождать.

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      Рейтинг: +51142

      portero 1 час назад

      только вот у Месси были опекуны-наставники старшие, фанаты игры в футбол, а тут в клубе развал , сложнее парню прогрессировать...

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