18-летний Фати взял 10-й номер в «Барселоне». Месси играл под ним 13 лет подряд

Стало известно, кто будет играть под 10-м номером в «Барселоне» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

Новой «десяткой» «Барсы» стал 18-летний воспитанник клуба Ансу Фати.

Our new numberMade in La Masia@ANSUFATI pic.twitter.com/co6NcpjxOx