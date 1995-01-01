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    «Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Дзюбой

    «Зенит» собирается подписать новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    Нынешнее соглашение форварда с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года. В договоре есть пункт об автоматическом продлении, если игрок проведет определенное количество матчей.

    По информации «Чемпионата», руководство «Зенита» рассчитывает на Дзюбу и готово предложить ему новый контракт в любом случае.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
    • В этом сезоне нападающий сделал 1 ассист в 6 матчах РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +51121

      portero 36 минут назад

      Тут только одно приходит на ум, Дзюба знает кому платить откаты, либо его агент договаривается об этом...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4098

      rash1959 39 минут назад

      Ради смеха не продлевать. Найдётся ли кто захочет принять дрочуна?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7466

      playsh 50 минут назад

      К тому времени Дзюбло себя чувствовать ещё будет,но очень плохо,даже передёрнуть ему будет сложно.
      Зенит,не надо...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +965

      balam 1 час назад

      продлять будете?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5498

      BarStep 1 час назад

      ФК «Зенит»:
      «Чемпионат» хочет продлить контракт Дзюбы с «Зенитом»..

      Вот в это поверю..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11714

      ВетеR 1 час назад

      Дзюба, явно делает кому то откаты в Зените

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67405

      insider_retro 1 час назад

      То, от чего турки воротят нос, оказывается ещё годным для флагмана...
      Дааа... Офигенный вектор развития...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +9836

      NewLife 1 час назад

      Отличная идея, апплодисменты !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Блямба 1 час назад

      Личность творит историю.
      А историй много).
      Такого в РПЛ никто никогда не сотворит,не нагадит так самому себе,не отмоет себя до блеска и не вознесёт обратно на постамент.И так неоднократно.
      Придурок с огнём в глазах.

      1+1.С умеренным окладом.(вердикт)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20532

      vladimir-7 2 часа назад

      Перед завершением текущего контракта можно еще раз рассмотреть
      целесообразность предложения о продлении контракта с Дзюбой,
      он итак никуда не уйдет, потому, что никому не нужен, да и ЗП такая.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27374

      VVM1964 > vladimir-7 1 час назад

      " Перед завершением текущего контракта , можно посмотреть еще раз " ... )))

      2
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