«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Дзюбой

«Зенит» собирается подписать новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

Нынешнее соглашение форварда с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года. В договоре есть пункт об автоматическом продлении, если игрок проведет определенное количество матчей.

По информации «Чемпионата», руководство «Зенита» рассчитывает на Дзюбу и готово предложить ему новый контракт в любом случае.