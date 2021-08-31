«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Дзюбой

«Зенит» собирается подписать новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой.
Нынешнее соглашение форварда с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года. В договоре есть пункт об автоматическом продлении, если игрок проведет определенное количество матчей.
По информации «Чемпионата», руководство «Зенита» рассчитывает на Дзюбу и готово предложить ему новый контракт в любом случае.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- В этом сезоне нападающий сделал 1 ассист в 6 матчах РПЛ.
Источник: «Чемпионат»