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«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Дзюбой

31 августа 2021, 17:04
25

«Зенит» собирается подписать новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

Нынешнее соглашение форварда с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года. В договоре есть пункт об автоматическом продлении, если игрок проведет определенное количество матчей.

По информации «Чемпионата», руководство «Зенита» рассчитывает на Дзюбу и готово предложить ему новый контракт в любом случае.

  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • В этом сезоне нападающий сделал 1 ассист в 6 матчах РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (25)
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altezzik
1630418918
зря зря, во первых возраст, во вторых лимит скоро отменят, в третьих личность неоднозначная
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vladimir-7
1630419724
Перед завершением текущего контракта можно еще раз рассмотреть целесообразность предложения о продлении контракта с Дзюбой, он итак никуда не уйдет, потому, что никому не нужен, да и ЗП такая.
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Блямба
1630420579
Личность творит историю. А историй много). Такого в РПЛ никто никогда не сотворит,не нагадит так самому себе,не отмоет себя до блеска и не вознесёт обратно на постамент.И так неоднократно. Придурок с огнём в глазах. 1+1.С умеренным окладом.(вердикт)
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NewLife
1630420932
Отличная идея, апплодисменты !
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insider_retro
1630421097
То, от чего турки воротят нос, оказывается ещё годным для флагмана... Дааа... Офигенный вектор развития...
Ответить
ВетеR
1630422101
Дзюба, явно делает кому то откаты в Зените
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BarStep
1630422474
ФК «Зенит»: «Чемпионат» хочет продлить контракт Дзюбы с «Зенитом».. Вот в это поверю..
Ответить
balam
1630422506
продлять будете?
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Plyash
1630423981
К тому времени Дзюбло себя чувствовать ещё будет,но очень плохо,даже передёрнуть ему будет сложно. Зенит,не надо...
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portero
1630424829
Тут только одно приходит на ум, Дзюба знает кому платить откаты, либо его агент договаривается об этом...
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