Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. «ПСЖ» предлагал ему 40 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил выгодное предложение клуба о продлении контракта.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на RMC Sport, парижане выражали готовность платить игроку 40 миллионов евро в год после вычета налогов.

Если бы 22-летний француз согласился на указанные условия, то стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире.