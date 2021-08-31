Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. «ПСЖ» предлагал ему 40 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил выгодное предложение клуба о продлении контракта.
Как сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на RMC Sport, парижане выражали готовность платить игроку 40 миллионов евро в год после вычета налогов.
Если бы 22-летний француз согласился на указанные условия, то стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
- В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- Форварда безуспешно пытался купить «Реал».
Источник: Твиттер Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - более 213 тысяч подписчиков.