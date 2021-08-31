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  • Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. «ПСЖ» предлагал ему 40 миллионов в год

Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. «ПСЖ» предлагал ему 40 миллионов в год

31 августа 2021, 00:53
1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил выгодное предложение клуба о продлении контракта.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на RMC Sport, парижане выражали готовность платить игроку 40 миллионов евро в год после вычета налогов.

Если бы 22-летний француз согласился на указанные условия, то стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

  • В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • Форварда безуспешно пытался купить «Реал».

Источник: Твиттер Танкреди Палмери

Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - более 213 тысяч подписчиков.

Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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Maxi_7
1630362002
Самым высокооплачиваемым после Месси с его 50 миллионами, очевидно...))
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