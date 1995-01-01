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    Мбаппе мог стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. «ПСЖ» предлагал ему 40 миллионов в год

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил выгодное предложение клуба о продлении контракта.

    Как сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на RMC Sport, парижане выражали готовность платить игроку 40 миллионов евро в год после вычета налогов.

    Если бы 22-летний француз согласился на указанные условия, то стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    • В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • Форварда безуспешно пытался купить «Реал».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - более 213 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1369

      Maxi_7 1 час назад

      Самым высокооплачиваемым после Месси с его 50 миллионами, очевидно...))

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