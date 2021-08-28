Бундеслига. «Байер» разгромил «Аугсбург», Лунев остался в запасе; «Фрайбург» победил «Штутгарт»

«Байер» возглавил таблицу Бундеслиги. Это случилось после гостевого разгрома «Аугсбурга». Российский вратарь Андрей Лунев был в запасе леверкузенцев.

В другой встрече «Фрайбург» в гостях оказался сильнее «Штутгарта». «Кельн» победил выходца из второй Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. 3-й тур

Аугсбург – Байер – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Яго, 3 (в свои ворота); 0:2 – Нидерлехнер, 14 (в свои ворота); 1:2 – Нидерлехнер, 30; 1:3 – Шик, 75; 1:4 – Вирц, 81.

Кельн – Бохум – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Шауб, 82; 2:0 – Лемперле, 90+1; 2:1 – Цоллер, 90+4.

Штутгарт – Фрайбург – 2:3 (2:3)

Голы: 0:1 – Ен, 3; 0:2 – Ен, 9; 0:3 – Холер, 28; 1:3 – Мавропанос, 45; 2:3 – Аль-Гаддиуи, 45+2.

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