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Штутгарт - Фрайбург

28.08.2021, Суббота, 16:30 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Германия. Бундеслига, 3 тур Штутгарт - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2020/2021)
18 тур
23 января, суббота 17:30 Фрайбург 2:1 Штутгарт
1 тур
19 сентября, суббота 16:30 Штутгарт 2:3 Фрайбург
Германия. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
23 декабря, среда 22:45 Штутгарт 1:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2018/2019)
20 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Штутгарт 2:2 Фрайбург
3 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Фрайбург 3:3 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2017/2018)
27 тур
16 марта, пятница 22:30 Фрайбург 1:2 Штутгарт
10 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Штутгарт 3:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 16:30 Штутгарт 2:2 Фрайбург
13 тур
28 ноября, пятница 22:30 Фрайбург 1:4 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
29 тур
5 апреля, суббота 17:30 Штутгарт 2:0 Фрайбург
12 тур
10 ноября, воскресенье 20:30 Фрайбург 1:3 Штутгарт
Германия. Кубок (2013/2014)
2 раунд
25 сентября, среда 22:30 Фрайбург 2:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
30 тур
21 апреля, воскресенье 17:30 Штутгарт 2:1 Фрайбург
13 тур
25 ноября, воскресенье 18:30 Фрайбург 3:0 Штутгарт
Германия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
17 апреля, среда 22:30 Штутгарт 2:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
23 тур
25 февраля, суббота 18:30 Штутгарт 4:1 Фрайбург
6 тур
16 сентября, пятница 22:30 Фрайбург 1:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
30 января, воскресенье 17:30 Штутгарт 0:1 Фрайбург
3 тур
11 сентября, суббота 17:30 Фрайбург 2:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
19 тур
22 января, пятница 22:30 Фрайбург 0:1 Штутгарт
2 тур
15 августа, суббота 17:30 Штутгарт 4:2 Фрайбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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