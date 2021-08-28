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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 28 августа 2021
Штутгарт
28.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Фрайбург
45'
К. Мавропанос
45+2'
Х. Аль-Гаддиуи
3'
У. Ен Чон
9'
У. Ен Чон
28'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
89'
Желтая карточка
К. Шаде
89'
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
81'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Салаи
Замена
Э. Мийо
️️️️
Ф. Клемент
77'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Ферстер
70'
Замена
Х. Ито
️️️️
К. Мавропанос
61'
Желтая карточка
М. Климович
55'
46'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
В. Грифо
46'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Н. Хефлер
46'
Замена
М. Гульде
️️️️
Я. Кайтель
ГОЛ! 2:3!
Х. Аль-Гаддиуи
Пас отдал
В. Эндо
45'
+2
ГОЛ! 1:3!
К. Мавропанос
Пас отдал
Х. Аль-Гаддиуи
45'
28'
ГОЛ! 0:3!
Л. Хелер
Пас отдал
Р. Салаи
Желтая карточка
Ф. Ферстер
13'
9'
ГОЛ! 0:2!
У. Ен Чон
3'
ГОЛ! 0:1!
У. Ен Чон
Пас отдал
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Кевин Шаде
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Мюллер
3
Соса
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Эндо
15
Массимо
10
Клемент
40
Климович
10
Ферстер
18
Аль-Гаддиуи
4-1-1-3-1
1
Флеккен
17
Кюблер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
14
Кайтель
11
Чон
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
15
Мавропанос
21
Ито
21
Ито
15
Мавропанос
10
Клемент
20
Мийо
20
Мийо
10
Клемент
10
Ферстер
10
Дидави
10
Дидави
10
Ферстер
14
Кайтель
5
Гульде
5
Гульде
14
Кайтель
27
Хефлер
8
Эггештайн
8
Эггештайн
27
Хефлер
32
Грифо
19
Хаберер
19
Хаберер
32
Грифо
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
7
Салаи
7
Шаде
7
Шаде
7
Салаи
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
10
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
10
Танги Кулибали
ЛВ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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