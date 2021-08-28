«Реал» может подписать Мбаппе в январе

В «Реале» рассматривают вариант с отказом от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом.
По информации Sky Sports, мадридский клуб может отложить переговоры до января из-за отсутствия конструктивной позиции со стороны парижан.
В пятницу сообщалось, что «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по французу в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.
- Следующим летом Мбаппе станет свободным агентом.
- В составе «ПСЖ» форвард забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.
- Трансферное окно в Европе закроется 1 сентября.
Источник: Sky Sports