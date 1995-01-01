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    «Реал» может подписать Мбаппе в январе

    В «Реале» рассматривают вариант с отказом от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом.

    По информации Sky Sports, мадридский клуб может отложить переговоры до января из-за отсутствия конструктивной позиции со стороны парижан.

    В пятницу сообщалось, что «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» по французу в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

    • Следующим летом Мбаппе станет свободным агентом.
    • В составе «ПСЖ» форвард забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.
    • Трансферное окно в Европе закроется 1 сентября.

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    Источник: Sky Sports

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