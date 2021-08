«Тоттенхэм» выкупил 18-летнего Сарра и оставил его в аренде в «Метце»

«Тоттенхэм» объявил о приобретении полузащитника «Метца» Папе Сарра.

Сумма трансфера составила 16,9 миллиона евро. 18-летний футболист заключил с английским клубом контракт на пять сезонов.

До лета 2022 года хавбек будет выступать за «Метц» на правах аренды.

We are delighted to announce the signing of Pape Matar Sarr from Metz.The Senegalese international will remain on loan at Metz in Ligue 1 for the rest of the 2021/22 season.