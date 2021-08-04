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Лига чемпионов. «Спартак» дома сыграет с «Бенфикой»

4 августа 2021, 19:14
69

«Спартак» начинает выступление в сезоне Лиги чемпионов. Турнирный путь для москвичей начнется домашним матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.

  • Последний домашний матч против «Бенфики» «Спартак» выиграл (2:1, 2012 год).
  • Для «Бенфики» это будет 1-й официальный матч сезона.
  • «Спартак» тренирует Руй Витория, ранее работавший в «Бенфике» и бравший с ней чемпионство.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Бенфика
Комментарии (69)
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mamba9090909
1628051990
Удачи Спартаку. Надо выходить в ЛЧ. Хватит топтаться на порожке.
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portero
1628052088
Удачи Спартаку!!! Легко точно не будет...
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R_a_i_n
1628053789
Будет ооочень тяжело конечно и скорее всего исход противостояния читается. Тем не менее, болелы всех клубов объединяйтесь вечером перед экранами наших плоских друзей!
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oyabun
1628056095
Если все игроки Спартака реально будут биться, не жалея себя, то всё у нас может получиться. Будем верить!
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BarStep
1628058275
В этом противостоянии (и дальше, если будут продвигаться по турниру) однозначно буду болеть за Спартак! И если во внутреннем чемпе, я, мягко выражаясь, ну очень не люблю Спартак и их болел (прежде всего за снобизм), то на международных площадках - однозначно болею за них всегда (и не только за Спартак).. Впрочем как и в сборной, мне пох кто забьёт или сыграт смело и креативно, Дзюба ли, Соболев ли или условный Иванов из любого другого клуба.. Поэтому, Спартаку достойной игры и побед с Бенфикой и далее.. Ну а пролетите - буду ржатьнемогу (тем более я здесь кому-то это обещал) и тогда вспомним как Зенит про***вал "молодёжи" из Бельгии, Германии, Италии, Франции и т.п. Да сектанты???
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Январь 59
1628066252
Ну что господа болельщики. Наступает время большого перемирия. Все болеем за нашу команду, за Спартак. Даже те кому постоянно стыдно, тоже сегодня должны стоять в одном строю со Спартачами.
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NewLife
1628068029
Красивой победы Спартаку !!!
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insider_retro
1628094612
Думаю, что в плане самоотдачи, пластания в подкатах и неустанной беготни проблем не будет... Вот, смогут ли наиграть опасные моменты и голы... Победы нужны отечественному футболу... Любые и разные...
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Из Твери Леха
1628095297
Шахматному ходу e5-e5 быть!
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knikos
1628096273
Спаму от зенитовского - удачи !
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