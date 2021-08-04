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    Лига чемпионов. «Спартак» дома сыграет с «Бенфикой»

    «Спартак» начинает выступление в сезоне Лиги чемпионов. Турнирный путь для москвичей начнется домашним матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.

    • Последний домашний матч против «Бенфики» «Спартак» выиграл (2:1, 2012 год).
    • Для «Бенфики» это будет 1-й официальный матч сезона.
    • «Спартак» тренирует Руй Витория, ранее работавший в «Бенфике» и бравший с ней чемпионство.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2021 19:14
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 4 августа 2021, 22:01

      А, кто-то ждал от спартака иной игры и другого результата?
      Это вам не в масковских подворотнях мяч пинать!
      Всё было предсказуемо...
      Позорище российских команд продолжается.


      0
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 4 августа 2021, 21:54

      Локо поступил мудро слив 2 место, Бенфика для наших команд лишь под хороший фарт, но сегодня у Спартака фарта не было.

      0
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      Рейтинг: +95

      саня ле 4 августа 2021, 21:52

      бенфа в первом тайме прочитала этот букварь во втором порвала дома осталось подтереть 0-5

      1
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 4 августа 2021, 21:49

      Джика актерище))) в очередной раз п.р.р.о.е.б.а.л воздух вчистую, и схватился в муках за лицо, от руки лежащей на лице))

      2
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 4 августа 2021, 21:37

      К сожалению БЕНФИКА хороша!с такой игрой они далеко пройдут в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > jek718875 4 августа 2021, 21:41

      Как можно судить по этой игре? Сраптак просто ничего не может им предложить и всё.

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 4 августа 2021, 21:33

      Да, все Витория понимал правильно про игру - ведь это его старая команда... А Максименко не спас...

      1
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 4 августа 2021, 21:32

      Да, считай сами проиграли...

      2
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 4 августа 2021, 21:30

      Спартак, не раскисай! Соберись и сравняй счет!

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 4 августа 2021, 21:25

      Ну что, Спартак, давай, до свидания

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      Рейтинг: +571

      rattyboy 4 августа 2021, 21:15

      Кого жалко, так это Максименко...
      А Вашего деревянного Соболева правильно не выпускали на Евро....

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > rattyboy 4 августа 2021, 21:31

      Думаю об этом с самого начала - но постеснялся написать, чтобы спартаковцев не обижать. И это Дзюбу за деревянность принято ругать, а этот парень - насколько младше!? Его надо срочно менять - но тренер не решается...

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