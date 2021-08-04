Лига чемпионов. «Спартак» дома сыграет с «Бенфикой»

«Спартак» начинает выступление в сезоне Лиги чемпионов. Турнирный путь для москвичей начнется домашним матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.