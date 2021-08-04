Лига чемпионов. «Спартак» дома сыграет с «Бенфикой»

«Спартак» начинает выступление в сезоне Лиги чемпионов. Турнирный путь для москвичей начнется домашним матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.
- Последний домашний матч против «Бенфики» «Спартак» выиграл (2:1, 2012 год).
- Для «Бенфики» это будет 1-й официальный матч сезона.
- «Спартак» тренирует Руй Витория, ранее работавший в «Бенфике» и бравший с ней чемпионство.
Источник: Бомбардир.ру