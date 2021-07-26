«Реал» отказал «Леганесу» в аренде Лунина

Клуб Сегунды «Леганес» вышел на «Реал» с предложением об аренде вратаря Андрея Лунина. Мадридцы отказали, пишет LiveTV со ссылкой на испанскую газету Marca.
«Реал» в то же время не исключил, что вернется к варианту в будущем. «Леганес» теперь попробует заполучить Яго Эррерина, покинувшего «Атлетик» после восьми лет в Бильбао.
- Лунин был в аренде в «Леганесе» в сезоне-2018/19.
- Несколько дней назад Лунин сыграл за «Реал» в качестве капитана.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
Источник: LiveTV