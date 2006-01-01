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    С 2022 года АПЛ снова будут показывать на «Матч ТВ»

    «Матч ТВ» объявил о покупке прав на трансляцию игр английской Премьер-лиги.

    Федеральный телеканал будет эксклюзивно показывать матчи АПЛ, начиная с сезона-2022/23.

    Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала.

    «Вопрос относительно английской Премьер-лиги в федеральном эфире, пожалуй, самый частый, который у всех на устах в последнее время. Сегодня мы рады объявить о том, что огромная работа коллектива сотрудников «Матч ТВ» увенчалась успехом – Англия теперь вновь на «Матче».

    У нас есть еще практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира – на любом устройстве и на любой платформе.

    Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на «Матч»! It’s coming home!» – сказал главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин.

    • В прошлом сезоне матчи АПЛ транслировал только Okko Спорт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии24
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      Рейтинг: +3092

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Жаль, придётся снова возвращаться на шляпа тв, хорошо что я только матчи МЮ смотрю.

      1
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      Рейтинг: +980

      Enter2006 4 часа назад

      Все матчи РПЛ сначала показывайте на бесплатном "Матч ТВ", а потом уже всё остальное что захотите! И никаких платных газпромовских каналов "премьер" нам не нужно. Пусть там камеди клаб крутят и фильмы а не спорт России!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 5 часов назад

      Это что же за ОГРОМНАЯ РАБОТА коллектива сотрудников Матч ТВ?
      Заплатили деньги, выделенные Газпромом и вся огромная работа.

      6
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      Рейтинг: +236

      сутулая собака и лисы 5 часов назад

      плевать, всё на сопке смотрю.
      не хочу брать подписку матч тв и смотреть на рекламу.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 часов назад

      Блин , ещё год ждать ))

      0
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      Рейтинг: +583

      talgatnurzhanov2006 6 часов назад

      Урааааааа!!!! А народ всегда бурчать будет, неважно платно или бесплатно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 > talgatnurzhanov2006 5 часов назад

      Твою фамилию-то пробурчать невозможно, не говоря уже об имени и правильно сделал, что не написал своё имя.

      2
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      Рейтинг: +558

      Лфшт 6 часов назад

      ну не будут люди платить Матчу деньги никогда. Их уровень примерно равен дну дна самого глубокого подвала на дне марианской впадины.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +49389

      portero 6 часов назад

      При желании можно было смотреть всегда, лучше бы нашу РПЛ показывали больше... а то наших трансляций гораздо меньше.

      4
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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 > portero 5 часов назад

      А чего там смотреть, другое дело игры команд АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +508

      Sanches65 6 часов назад

      Да пофиг.

      0
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 6 часов назад

      Канднлаке хозяева мозги вправили!

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