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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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С 2022 года АПЛ снова будут показывать на «Матч ТВ»

22 июля 2021, 12:30
24

«Матч ТВ» объявил о покупке прав на трансляцию игр английской Премьер-лиги.

Федеральный телеканал будет эксклюзивно показывать матчи АПЛ, начиная с сезона-2022/23.

Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала.

«Вопрос относительно английской Премьер-лиги в федеральном эфире, пожалуй, самый частый, который у всех на устах в последнее время. Сегодня мы рады объявить о том, что огромная работа коллектива сотрудников «Матч ТВ» увенчалась успехом – Англия теперь вновь на «Матче».

У нас есть еще практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира – на любом устройстве и на любой платформе.

Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на «Матч»! It’s coming home!» – сказал главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • В прошлом сезоне матчи АПЛ транслировал только Okko Спорт.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига
Комментарии (24)
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Skull_Boy
1626947106
Да да и знаем как вы показывать игры будете нормальные матчи на платном контенте, а в эфире на федералке обосанные матчи уровня Бернли-Кристалл, как и РПЛ и кому интересно смотреть, как 2 гавна бегают по полю
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АХА
1626947321
А мне на ОККО понравилась картинка матча и комментаторы, кстати
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portero
1626948362
При желании можно было смотреть всегда, лучше бы нашу РПЛ показывали больше... а то наших трансляций гораздо меньше.
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Лфшт
1626948857
ну не будут люди платить Матчу деньги никогда. Их уровень примерно равен дну дна самого глубокого подвала на дне марианской впадины.
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talgatnurzhanov2006
1626949370
Урааааааа!!!! А народ всегда бурчать будет, неважно платно или бесплатно.
Ответить
сапёр75
1626950051
Блин , ещё год ждать ))
Ответить
сутулая собака и лисы
1626954503
плевать, всё на сопке смотрю. не хочу брать подписку матч тв и смотреть на рекламу.
Ответить
vladimir-7
1626954528
Это что же за ОГРОМНАЯ РАБОТА коллектива сотрудников Матч ТВ? Заплатили деньги, выделенные Газпромом и вся огромная работа.
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Enter2006
1626958573
Все матчи РПЛ сначала показывайте на бесплатном "Матч ТВ", а потом уже всё остальное что захотите! И никаких платных газпромовских каналов "премьер" нам не нужно. Пусть там камеди клаб крутят и фильмы а не спорт России!!
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Oldtrafford83
1626965427
Жаль, придётся снова возвращаться на шляпа тв, хорошо что я только матчи МЮ смотрю.
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