С 2022 года АПЛ снова будут показывать на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» объявил о покупке прав на трансляцию игр английской Премьер-лиги.

Федеральный телеканал будет эксклюзивно показывать матчи АПЛ, начиная с сезона-2022/23.

Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала.

«Вопрос относительно английской Премьер-лиги в федеральном эфире, пожалуй, самый частый, который у всех на устах в последнее время. Сегодня мы рады объявить о том, что огромная работа коллектива сотрудников «Матч ТВ» увенчалась успехом – Англия теперь вновь на «Матче».

У нас есть еще практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира – на любом устройстве и на любой платформе.

Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на «Матч»! It’s coming home!» – сказал главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин.