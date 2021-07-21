Международный профсоюз футболистов поддержал преклонение колена перед играми

Международный профсоюз футболистов (FIFPRO) отреагировал на преклонение колена игроками перед сегодняшними матчами женского олимпийского турнира. Организация поддержала женщин.

«Мы поддерживаем всех игроков женских сборных и официальных лиц, которые продемонстрировали свою приверженность борьбе с дискриминацией и расизмом мирным протестом на сегодняшних матчах Олимпийских игр», – написал FIFPRO.

Организация существует с 1965 года.

FIFPRO базируется в Нидерландах.

Завтра, 22 июля, в Токио стартует мужской футбольный турнир.