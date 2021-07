Международный профсоюз футболистов поддержал преклонение колена перед играми

Международный профсоюз футболистов (FIFPRO) отреагировал на преклонение колена игроками перед сегодняшними матчами женского олимпийского турнира. Организация поддержала женщин.

«Мы поддерживаем всех игроков женских сборных и официальных лиц, которые продемонстрировали свою приверженность борьбе с дискриминацией и расизмом мирным протестом на сегодняшних матчах Олимпийских игр», – написал FIFPRO.

We stand with all women’s national team players and officials who showed their commitment against discrimination and racism through peaceful protest at today’s opening matches of the Olympic Games. #Tokyo2020 pic.twitter.com/LVYZ6DZbOn