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  • Международный профсоюз футболистов поддержал преклонение колена перед играми

Международный профсоюз футболистов поддержал преклонение колена перед играми

21 июля 2021, 21:55
6

Международный профсоюз футболистов (FIFPRO) отреагировал на преклонение колена игроками перед сегодняшними матчами женского олимпийского турнира. Организация поддержала женщин.

«Мы поддерживаем всех игроков женских сборных и официальных лиц, которые продемонстрировали свою приверженность борьбе с дискриминацией и расизмом мирным протестом на сегодняшних матчах Олимпийских игр», – написал FIFPRO.

  • Организация существует с 1965 года.
  • FIFPRO базируется в Нидерландах.
  • Завтра, 22 июля, в Токио стартует мужской футбольный турнир.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер FIFPRO
Весь мир
Комментарии (6)
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general.lizyukov
1626898386
Где, где бл...., тут борьба с расизмом?! Вы белый расизм на черный поменяли, придурки!!!
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Лфшт
1626900292
Европа в своем репертуаре. Там уже белых и гетеросексуалов за людей не считают, а они всё жопы лижут ****, арабам да педикам и трансгендерам
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Антибиотик
1626930412
Вместо борьбы с расизмом решили всех опустить на колени перед темнокожими. Клоуны!
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Fusballer
1626930749
Борьба на коленях. Скоро станет обязательным ритуалом, со штрафами и дисквалификациями за неисполнение.
Ответить
portero
1626941776
Ошейники и поводки с дистанционным отключением, прямо как в фантастике, плохо поработал, хозяин раба на утилизацию...
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NewLife
1626943179
Пусть лучше сразу в коленно-локтевую позу становятся, хоть будет на что посмотреть.
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