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    В Серии А могут ввести плей-офф за скудетто и сократить число команд до 18

    В Италии обсуждают проект реформы Серии А, который предусматривает сокращение числа участников лиги с 20 до 18, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

    Ожидается, что эта инициатива получит поддержку от итальянских топ-клубов. В случае сокращения числа участников Серии А они получат большую сумму от телевизионных прав.

    Также руководство Серии А думает над возможным введением плей-офф для определения победителя чемпионата и команд, которые вылетят из турнира.

    Новый формат турнира будут обсуждаться завтра, 21 июля. В случае одобрения большинством клубов изменения вступят в силу с сезона-2023/24.

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    Источник: Football Italia

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    20.07.2021 20:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3923

      TOMSON 2 часа назад

      Те получается, что можно болт забить на чемпионат и быть в условной 8ке, а потом выйти на пик к плей-офф и взять чемпионство? Мне кажется это минимум не справедливо... Чемпион это тот кто играл стабильнее и лучше на протяжении всего сезона, а не в последние 2 - 3 недели.

      0
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      Рейтинг: +49346

      portero 5 часов назад

      Перед плей-офф многие игры будут проходными-договорными-шоу, всё же будет решаться в играх на вылет.. а финал до трех побед или одна игра, в которой можно начудить, судье или игроку.....

      Плохая идея...

      1
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      Рейтинг: +20984

      bset 7 часов назад

      Весь футбол решили перевернуть с ног на голову) Плей-офф при определении чемпиона, суперкубки из 4 клубов, швейцарская система)

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