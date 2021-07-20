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  • В Серии А могут ввести плей-офф за скудетто и сократить число команд до 18

В Серии А могут ввести плей-офф за скудетто и сократить число команд до 18

20 июля 2021, 20:25
2

В Италии обсуждают проект реформы Серии А, который предусматривает сокращение числа участников лиги с 20 до 18, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Ожидается, что эта инициатива получит поддержку от итальянских топ-клубов. В случае сокращения числа участников Серии А они получат большую сумму от телевизионных прав.

Также руководство Серии А думает над возможным введением плей-офф для определения победителя чемпионата и команд, которые вылетят из турнира.

Новый формат турнира будут обсуждаться завтра, 21 июля. В случае одобрения большинством клубов изменения вступят в силу с сезона-2023/24.

  • «Интер» – действующий чемпион Италии.
  • Новый сезон Серии А стартует 21 августа.

В Серии А запретят зеленые формы с сезона-2022/23

Источник: Football Italia
Италия. Серия А
Комментарии (2)
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portero
1626809274
Перед плей-офф многие игры будут проходными-договорными-шоу, всё же будет решаться в играх на вылет.. а финал до трех побед или одна игра, в которой можно начудить, судье или игроку.....
Плохая идея...
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zigbert
1626880401
Неужели одна из ведущих футбольных держав Европы будет ломать веками отработанный регламент?
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