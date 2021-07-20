В Серии А могут ввести плей-офф за скудетто и сократить число команд до 18

Те получается, что можно болт забить на чемпионат и быть в условной 8ке, а потом выйти на пик к плей-офф и взять чемпионство? Мне кажется это минимум не справедливо... Чемпион это тот кто играл стабильнее и лучше на протяжении всего сезона, а не в последние 2 - 3 недели.
В Италии обсуждают проект реформы Серии А, который предусматривает сокращение числа участников лиги с 20 до 18, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.
Ожидается, что эта инициатива получит поддержку от итальянских топ-клубов. В случае сокращения числа участников Серии А они получат большую сумму от телевизионных прав.
Также руководство Серии А думает над возможным введением плей-офф для определения победителя чемпионата и команд, которые вылетят из турнира.
Новый формат турнира будут обсуждаться завтра, 21 июля. В случае одобрения большинством клубов изменения вступят в силу с сезона-2023/24.
- «Интер» – действующий чемпион Италии.
- Новый сезон Серии А стартует 21 августа.
В Серии А запретят зеленые формы с сезона-2022/23