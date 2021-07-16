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    В Серии А запретят зеленые формы с сезона-2022/23

    Руководство Серии А запретит командам играть в зеленой форме с сезона-2022/23, сообщает Football Italia.

    Это решение было принято по просьбе телевещателей. В Серии А считают, что это позволит улучшить качество картинки во время трансляций, потому что зеленая форма сливается с газоном.

    Чемпионат Италии запретит зеленые формы – все ради телекартинки. Кто пострадает?

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    Источник: Football Italia

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    16.07.2021 09:36
    Комментарии11
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 17 июля, 00:30

      пф, тоже мне ограничение.
      ждём желто-синие формы с очень мелкой фракцией.

      0
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      Рейтинг: +6686

      playsh 16 июля, 12:56

      Локо прекрасно смотрится! Похоже,это намёк на ислам...

      0
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      Рейтинг: +1781

      acor94 > playsh 16 июля, 13:48

      Надо к ним талибов отправить. Пусть расскажут что к чему.

      0
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      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 16 июля, 12:42

      Вообще не замечал проблем не с Краснодаром не с Рубином не с Ахматом . всё нормально смотрится ....

      2
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      Рейтинг: +723

      Untitled-1 16 июля, 12:36

      Это хорошо, что Вы зелёный и плоский! Вы ложитесь на газон и Вас не видно! Мы бросаем кошелек на верёвочке. Прохожий нагибается, а кошелёк убегает! (c)

      2
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      Рейтинг: +20954

      bset 16 июля, 12:32

      Что-то у нас я не заметил проблем с трансляцией, когда играют Краснодар или Ахмат.

      2
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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 16 июля, 12:19

      нет на них Ахмата и Рубина...
      А не е.ануть ли в суд за нетолерантность?))
      да и за разжигание до кучи.

      1
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      Рейтинг: +1458

      lek! 16 июля, 11:29

      Что за чушь , может у команды это основной цвет , история и т.д .
      Все больше футбол превращается в шоу , где все решает деньги.

      2
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      Рейтинг: +1781

      acor94 16 июля, 11:02

      Может просто траву в черный перекрасить и все формы в радужные цвета!

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      Рейтинг: +389

      TERMIK2142 > acor94 16 июля, 12:18

      Погоди погоди щас и это сделают че им

      1
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 10:37

      С одной стороны логично, с другой некоторые команды лишатся исторических цветов. Но телевидение правит баллом. Ничто не должно портить шоу.

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