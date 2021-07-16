В Серии А запретят зеленые формы с сезона-2022/23

пф, тоже мне ограничение.
ждём желто-синие формы с очень мелкой фракцией.
Руководство Серии А запретит командам играть в зеленой форме с сезона-2022/23, сообщает Football Italia.
Это решение было принято по просьбе телевещателей. В Серии А считают, что это позволит улучшить качество картинки во время трансляций, потому что зеленая форма сливается с газоном.
- В прошлом сезоне в форме зеленого цвета играли «Сассуоло», «Лацио» и «Кротоне».
- В зеленом цвете также был выполнен третий комплект формы «Аталанты».
Чемпионат Италии запретит зеленые формы – все ради телекартинки. Кто пострадает?