«Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке

«Фиорентина» опубликовала пост в твиттере, посвященный голу Александра Кокорина.
30-летний футболист забил на тренировке с близкого расстояния. Клуб показал видео эпизода, добавив эмодзи российского флага с футбольным мячом.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»