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    «Фиорентина» показала гол Кокорина на тренировке

    «Фиорентина» опубликовала пост в твиттере, посвященный голу Александра Кокорина.

    30-летний футболист забил на тренировке с близкого расстояния. Клуб показал видео эпизода, добавив эмодзи российского флага с футбольным мячом.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.

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    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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    19.07.2021 20:04
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4378

      Из Твери Леха 1 час назад

      Почему-то стыдно...

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      Рейтинг: +3336

      АртурZaСМ 14 часов назад

      По-моему это даже стыдно показывать с учётом его дебютного сезона в Фиорентине..

      0
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      Рейтинг: +7086

      Cleaner 14 часов назад

      Кокорин настолько крут, что забивает даже в шлепанцах!!! НУ КУПИЛИ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +6741

      playsh 15 часов назад

      А оргазм от счастья был? Или решил потерпеть до игры?
      Смотри,а вдруг опять понос или золотуха...

      0
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      Рейтинг: +302

      111Hunter111 15 часов назад

      теперь можно и в бар, прячьтесь корейцы.

      1
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      Рейтинг: +5740

      Fusballer 15 часов назад

      ГООООООООООООООООЛ! Саня!!!!!!! Первый гол за Фиорентину!

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      Рейтинг: +6741

      playsh > Fusballer 15 часов назад

      В кроссовках?

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      Рейтинг: +5740

      Fusballer > playsh 15 часов назад

      Видимо. Шлёпки снял.

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      Рейтинг: +15506

      JTherry > Fusballer 14 часов назад

      скорее, с Валитовой расстался, и пошло...)

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      Рейтинг: +542

      Лфшт 15 часов назад

      Убожество!!!

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