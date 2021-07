Твиттер Sky Sports News опубликовал фотографии мяча Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Его производитель – компания adidas, название – Pyrostorm.

Сам мяч состоит из белого фона и звезд. Элементы выполнены красным, желтым, оранжевым и черным цветами.

Adidas and UEFA have revealed next season's official 21/22 match ball for the #UCL!