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    Sport.es: Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной» на пять лет с понижением зарплаты в два раза

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе.

    По информации Sport.es, стороны договорились о продлении контракта на пять лет.

    Капитан «Барселоны» согласился на 50-процентное снижение зарплаты – так он решил поддержать клуб, терпящий убытки из-за пандемии коронавируса.

    Официально о продлении контракта будет объявлено в конце июля. Юристы «Барселоны» работают над последними деталями соглашения.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

    Источник: Sport.es

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    14.07.2021 15:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июля 2021, 13:17

      Ну и правильно! Хороший поступок. Ни за что не поверю, что Месси прям обедняет, если ему зарплату в Барселоне в 2 раза уменьшить. Тем более, что Месси не только на зарплату живёт, а ещё как минимум на рекламных контрактах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 14 июля 2021, 20:13

      почему наши игроки так не поступают ?

      0
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      Рейтинг: +110

      Tempos 14 июля 2021, 16:55

      Перес Лапорте: Ты слепой, Жоан. Месси - аферист!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 14 июля 2021, 16:38

      не удивлюсь если он по завершению карьеры там останется, легенда не только одного клуба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 16:34

      Ну и хорошо. Он как талисман уже для них.

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 16:33

      И зачем это Барсе????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 14 июля 2021, 16:11

      Золото Рио -де- Жанейро растопило холодное сердце Великого белого карлика навсегда...
      И даже Папа Хорхе идёт на хер..)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 16:10

      Зря, Барсе нужна свежая кровь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 июля 2021, 16:07

      Все равно будет получать 50 лямов в год, не так уж и мало)

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Dgad 14 июля 2021, 17:04

      Да он на рекламе все эти 50 отобьет ,,, такие звёзды одним присутствием приносят клубу деньги,,,

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > slavutiq70 15 июля 2021, 07:44

      Это понятно, клуб на нем больше 50 заработает за год, да и Ла Лига сама получает не хило)

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