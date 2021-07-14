Sport.es: Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной» на пять лет с понижением зарплаты в два раза

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе.
По информации Sport.es, стороны договорились о продлении контракта на пять лет.
Капитан «Барселоны» согласился на 50-процентное снижение зарплаты – так он решил поддержать клуб, терпящий убытки из-за пандемии коронавируса.
Официально о продлении контракта будет объявлено в конце июля. Юристы «Барселоны» работают над последними деталями соглашения.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Sport.es