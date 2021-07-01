Президент «Барселоны» – о будущем Месси: «Все идет по плану»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий по поводу будущего форварда Лионеля Месси.

Контракт аргентинца с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года и его срок официально истек.

«Мы хотим, чтобы Месси остался. Лео хочет того же. Все идет по плану.

У нас есть проблема с финансовым фэйр-плей. Мы ищем наилучшее решение для обеих сторон», – сказал Лапорта.