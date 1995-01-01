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    Президент «Барселоны» – о будущем Месси: «Все идет по плану»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий по поводу будущего форварда Лионеля Месси.

    Контракт аргентинца с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года и его срок официально истек.

    «Мы хотим, чтобы Месси остался. Лео хочет того же. Все идет по плану.

    У нас есть проблема с финансовым фэйр-плей. Мы ищем наилучшее решение для обеих сторон», – сказал Лапорта.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Onda Cero

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +34

      ilmars 2 часа назад

      Границы ключ переломлен пополам
      А наш батюшка Лео совсем усох
      Он разложился на плесень и на липовый мед
      А перестройка все идет и идет по плану

      3
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      Рейтинг: +458

      99-й > ilmars 9 минут назад

      А при фэйр-плей все будет за*бись,
      Он наступит скоро надо только подождать...

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