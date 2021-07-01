Президент «Барселоны» – о будущем Месси: «Все идет по плану»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий по поводу будущего форварда Лионеля Месси.
Контракт аргентинца с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года и его срок официально истек.
«Мы хотим, чтобы Месси остался. Лео хочет того же. Все идет по плану.
У нас есть проблема с финансовым фэйр-плей. Мы ищем наилучшее решение для обеих сторон», – сказал Лапорта.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Onda Cero