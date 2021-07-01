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  • Президент «Барселоны» – о будущем Месси: «Все идет по плану»

Президент «Барселоны» – о будущем Месси: «Все идет по плану»

1 июля 2021, 11:28
3

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий по поводу будущего форварда Лионеля Месси.

Контракт аргентинца с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года и его срок официально истек.

«Мы хотим, чтобы Месси остался. Лео хочет того же. Все идет по плану.

У нас есть проблема с финансовым фэйр-плей. Мы ищем наилучшее решение для обеих сторон», – сказал Лапорта.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Источник: Onda Cero
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (3)
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ilmars
1625128880
Границы ключ переломлен пополам А наш батюшка Лео совсем усох Он разложился на плесень и на липовый мед А перестройка все идет и идет по плану
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Plyash
1625141041
"Всё идёт по плану,"нас ведут в тюрьму.
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