Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 больным и нуждающимся детям

Вадим Шаблий, агент полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказал, что футболист отправит все бонусы за Евро-2020 нуждающимся детям.

«На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы.

Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна», – сказал Шаблий.