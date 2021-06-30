Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 больным и нуждающимся детям

Вадим Шаблий, агент полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказал, что футболист отправит все бонусы за Евро-2020 нуждающимся детям.
«На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы.
Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.
При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна», – сказал Шаблий.
- Ярмоленко забил 2 гола и сделал 2 ассиста на Евро-2020.
- Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.
Источник: Tribuna.com