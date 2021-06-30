Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 больным и нуждающимся детям

    Вадим Шаблий, агент полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказал, что футболист отправит все бонусы за Евро-2020 нуждающимся детям.

    «На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы.

    Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

    При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна», – сказал Шаблий.

    • Ярмоленко забил 2 гола и сделал 2 ассиста на Евро-2020.
    • Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.06.2021 23:06
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12440

      Cules2013 43 минуты назад

      считаю, что все призовые и часть з/п в случае провала на турнире должны возвращаться обратно "в народ". Любого игрока любой сборной, хоть России, хоть США или Турции. А то эти "извините" и "мы говно", мягко говоря, не впечатляют. Полстраны себя говном чувствует 365 дней в году из-за низких доходов и прочих стрессов. А им миллионы платят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      kosmonaft > Cules2013 31 минуту назад

      проще платить за выполненную работу почему если роботяга на заводе накасячит с него и за брак выщетают и всех премий лишат а наши чудо футболёры этому не подвержаны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7835

      житель СПб 1 час назад

      Всякие там Джикии и Черчесовы - АУ!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

      Точняк,а так же Дзюбы и Жирковы))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86925
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru