«Давайте болеть из дома». Минспорт Франции призвал фанатов не ездить на 1/4 финала Евро-2020 в Санкт-Петербург

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню выразила обеспокоенность, что сборная страны матч 1/4 финала Евро-2020 должна проводить в Санкт-Петербурга. Французы сыграют там, если в 1/8 финала пройдут Швейцарию.

«Французским фанатам будет сложно посетить Санкт-Петербург. Здоровье должно быть в приоритете. В России сейчас большое количество заражений коронавирусом. Мы должны быть осторожными, и я говорю: «Давайте болеть из дома и ждать нашу команду в 1/2 финала», – сказала министр.