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    «Давайте болеть из дома». Минспорт Франции призвал фанатов не ездить на 1/4 финала Евро-2020 в Санкт-Петербург

    Министр спорта Франции Роксана Марасиняню выразила обеспокоенность, что сборная страны матч 1/4 финала Евро-2020 должна проводить в Санкт-Петербурга. Французы сыграют там, если в 1/8 финала пройдут Швейцарию.

    «Французским фанатам будет сложно посетить Санкт-Петербург. Здоровье должно быть в приоритете. В России сейчас большое количество заражений коронавирусом. Мы должны быть осторожными, и я говорю: «Давайте болеть из дома и ждать нашу команду в 1/2 финала», – сказала министр.

    • Матч 1/8 финала Франция – Швейцария начнется в 22:00 по Москве.
    • Победитель этой пары сыграет с Испанией.
    • Французы – действующие чемпионы мира.

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    Источник: Europe1

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5055

      BarStep 2 минуты назад

      Дешам и К услышали своего министра)..
      А вот швейцарцам пох и они молодцы...

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