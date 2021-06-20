«Храню обломок самолета – оплавленный кусок, похожий на сердце». Друзья судьи Петтая вспомнили его в годовщину гибели

Бывший глава судейско-инспекторского комитета МРО «Северо-Запад» Виктор Кукла поделился воспоминаниями о гибели экс-судьи РПЛ Владимира Петтая. Он погиб в авиакатастрофе ровно десять лет назад.
«День трагедии стал для меня ударом. Я сразу же поехал на место падения, и с тех пор у меня в машине хранится часть самолета – оплавленный сгусток, похожий на сердце. Комок нервов, который много лет мне напоминает о том дне», – рассказал Кукла.
- 20 июня 2011 года самолет, выполнявший рейс Москва – Петрозаводск, потерпел крушение на подлете к пункту назначения. Погибло 47 человек, включая Петтая.
- Арбитру было 38 лет.
- Петтай судил РПЛ с 2003 по 2011 год.
Источник: «Телеспорт»