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    «Храню обломок самолета – оплавленный кусок, похожий на сердце». Друзья судьи Петтая вспомнили его в годовщину гибели

    Бывший глава судейско-инспекторского комитета МРО «Северо-Запад» Виктор Кукла поделился воспоминаниями о гибели экс-судьи РПЛ Владимира Петтая. Он погиб в авиакатастрофе ровно десять лет назад.

    «День трагедии стал для меня ударом. Я сразу же поехал на место падения, и с тех пор у меня в машине хранится часть самолета – оплавленный сгусток, похожий на сердце. Комок нервов, который много лет мне напоминает о том дне», – рассказал Кукла.

    • 20 июня 2011 года самолет, выполнявший рейс Москва – Петрозаводск, потерпел крушение на подлете к пункту назначения. Погибло 47 человек, включая Петтая.
    • Арбитру было 38 лет.
    • Петтай судил РПЛ с 2003 по 2011 год.

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    Источник: «Телеспорт»

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    Сегодня, 12:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +786

      Enter2006 1 час назад

      Молодец. Не стоит забывать, что мы все в этом мире не вечные. Но память о других - продолжает их историю здесь! Настоящий Друг!!!

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