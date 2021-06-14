Ловрен: «Переход из «Ливерпуля» в «Зенит» точно не был ошибкой. Не жалею об этом»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о переходе в петербургский клуб из «Ливерпуля».

«Не жалею об уходе их «Ливерпуля». Я не такой человек. Я принял решение, потому что чувствовал, что так будет правильно. Не оглядываюсь назад. В моей карьере даже у ошибок есть свои причины. Поэтому я и стал тем, кем являюсь.

Уход из «Ливерпуля» точно не был ошибкой. В своем первом сезоне за «Зенит» я выиграл уже два трофея. Могу только гордиться этим», – сказал Ловрен.