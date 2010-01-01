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    Ловрен: «Переход из «Ливерпуля» в «Зенит» точно не был ошибкой. Не жалею об этом»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о переходе в петербургский клуб из «Ливерпуля».

    «Не жалею об уходе их «Ливерпуля». Я не такой человек. Я принял решение, потому что чувствовал, что так будет правильно. Не оглядываюсь назад. В моей карьере даже у ошибок есть свои причины. Поэтому я и стал тем, кем являюсь.

    Уход из «Ливерпуля» точно не был ошибкой. В своем первом сезоне за «Зенит» я выиграл уже два трофея. Могу только гордиться этим», – сказал Ловрен.

    • Ловрен провел 21 матч в минувшем сезоне РПЛ, забил два гола.
    • В составе «Зенита» он выиграл РПЛ и Суперкубок России.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

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    Источник: FourFourTwo

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +66220

      insider_retro 1 час назад

      Грех жаловаться... Удачно прилип..:))

      2
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      Рейтинг: +5447

      порт 1 час назад

      Сейчас неудачники начнут считать чужие деньги.

      1
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      Рейтинг: +4356

      Виталий Орехов > порт 49 минут назад

      Ну почему же "чужие"? Как известно "Газпром - народное достояние". :) А если серьезно, мне кажется, Семак просто не смог раскачать Ловрена. Деян хороший игрок.

      0
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      Рейтинг: +1696

      acor94 1 час назад

      если бы его всё устраивало, он бы не начал размышлять о том, было ли ошибкой то или иное событие. а так он просто себя пытается убедить

      3
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      Рейтинг: +6181

      серега кашин 1 час назад

      правильно и денег много и сил почти не тратишь как раз под конец карьеры самое то

      2
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      Рейтинг: +4375

      Павелий 1 час назад

      Конечно, там ты сидел на лавке, проиграв конкуренцию. А тут иногда играешь и получашь дофига денег несмотря на то, что постарел.

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