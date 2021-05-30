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    Тюкавин – автор лучшего гола «Динамо» в минувшем сезоне

    Болельщики «Динамо» посредством голосования определили лучший гол сезона-2020/21. Его автором стал Константин Тюкавин. Видео доступно ниже.

    «Его гол в ворота «Спартака» в кубковом матче стал победителем в голосовании болельщиков в нашей группе в ВК», – написали динамовцы.

    • 18-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
    • С тех пор форвард забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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