Клопп – лучший тренер АПЛ в мае, Уиллок – лучший игрок

АПЛ назвала лучшего футболиста и тренера в лиге по итогам мая.

Игроком месяца признан полузащитник «Ньюкасла» Джозеф Уиллок. В его активе четыре гола в четырех матчах.

Лучшим тренером Премьер-лиги в мае стал Юрген Клопп. Его «Ливерпуль» выиграл все пять встреч с общим счетом 13:3.

